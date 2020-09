Žádný veterán. Hrající šéf plážového volejbalu vzdoroval mladíkům

„Bylo by to hezké, ale ne,“ odpověděl pětačtyřicetiletý otec. „Mladý se kvalifikoval na mistrovství Evropy do dvaceti let, takže v Opavě hrál s parťákem, s¬nímž nastoupí na šampionátu v Brně. Mě vytáhl jiný mladík a zahráli jsme si pěkně.“

Petr Beneš na republikovém mistrovství z někdejších špičkových hráčů a reprezentantů dopadl nejlépe. Miroslav Svoboda a Michal Bíza se bez výhry dělili o 17. místo. Svoboda hrál s Michalem Studničným a Bíza s Davidem Kufou.

„My jsme si s Ondrou říkali, že si jdeme zahrát, žádný výsledek jsem nečekal. Takže dělené páté místo je skvělé,“ uvedl Petr Beneš poté, co ve čtvrtfinále vypadli s pozdějšími finalisty Janem Dumkem a Václavem Berčíkem.

Vít Beneš se chystá na evropský šampionát do dvaceti let, který bude v září v Brně.

Bývalí úspěšní plážoví volejbalisté plánovali, že přijedou do Ostravy a zahrají si tam veteránský turnaj. Leč Petr Beneš je upozorňoval, že hraje šampionát a obojí zřejmě nestihne. Na to si ho beachvolejbalový vicemistr Evropy z roku 1996 Milan Džavoronok dobíral, že až budou hrát veterány, tak už v soutěži nebude...

„Ve veteránech bych si ale dělal větší naděje,“ smál se Petr Beneš. „Nakonec jsme ten turnaj dohromady nedali. Škoda. Zahrál bych si.“

Kvůli tomu, jak na mistrovství republiky postupoval dál a dál, musel odříct i několik pracovních schůzek. „Nějaké jsem si tady v kraji domluvil, protože jsem nečekal, že se nám bude tak dařit,“ přiznal Petr Beneš, který je hrajícím předsedou Asociace beachvolejbalu Českého volejbalového svazu.