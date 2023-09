Trousil a Oliva už letos na písku vystřídali čtyři spoluhráče

Tuto sezonu rozjeli beachvolejbalisté Kryštof Oliva a Tadeáš Trousil společně, od loňského října odehráli sedm mezinárodních turnajů. Tím posledním byl v červenci challenger v Espinhu.

Po něm Trousil vedle Davida Schweinera zaskočil na mistrovství Evropy za zraněného Ondřeje Perušiče a Oliva se chystal s Davidem Westphalem na evropský šampionát do 20 let, protože Tadeáš Trousil je starší.

Velké akce jsou pryč, leč Oliva a Trousil se k sobě nevrátili.

I tento víkend na mistrovství republiky v pražském Ládví hrají s jinými parťáky – Trousil s Tadeášem Tezzelem a Oliva s Václavem Kurkou.

„Sezona je trochu zamotaná,“ podotkl Kryštof Oliva, který letos nastoupil už se čtyřmi spoluhráči. „Začínal jsem s Tadeášem, to jsme hráli světovku v Ostravě a pak jsme byli druzí na futures v Lecce,“ připomněl.

V srpnu skončil s Davidem Westphalem pátý na mistrovství Evropy U 20. „A minulý týden jsem hrál kvalifikaci světovky v Brně s Davidem Lencem. Když jsme vypadli, hned jsem jel do Opavy.“

Tam naskočil do mistrovství republiky hráčů do 22 let s Václavem Kurkou, přičemž prohráli ve finále s Jakubem Malíkem a Michalem Přibylem 1:2.

Rovněž Trousil má čtvrtého spoluhráče, jímž je nyní Tezzele. Před ním hrál i s Kryštofem Němcem, který však tvoří tým s Vojtěchem Poledníkem.

Jaké je zvykat si co chvíli na jiného parťáka?

Tadeáš Trousil se na turnaji v Opavě snaží vybrat útok protivníka

„Velice těžké,“ odpověděl Oliva. „Střídal jsem hru na bloku i v poli, pravou levou stranu. Jiné ale byly i balony na turnajích. I v tom to je náročné.“

Trousil podotkl, že dobré je držet si jednoho parťáka. „Ale zároveň, když je točíte, získáváte nové zkušenosti, pokaždé se dostanete do jiné role,“ dodal. „Na Evropě vedle Dejva (Schweinera) jsem musel ztrátovat, protože protihráči podávali na mě. V Opavě (turnaj Letního poháru, kde hrál s Kryštofem Němcem – pozn. red.) jsem především nahrával, takže jsem byl v nějaké pozici lídra. Pomůže mi to do dalších zápasů.“

Oliva netuší, zda se s Trousilem znovu dají dohromady a budou nadále v tréninkové skupině Andrea Tomatise, který vede české jedničky Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera. „To je na trenérech,“ řekl. „Zatím nevím, co bude, jestli budeme pokračovat. Ale doufám, že vše dopadne dobře.“

Gestor českého beachvolejbalu Vít Mařík podotkl, že oba v tréninkové skupině Andrey Tomatise zůstanou stejně jako dosavadní dvojice, české jedničky Ondřej Perušič – David Schweiner a dvojky Tomáš Semerád – Jakub Šépka.

„Náš záměr je ukončit nynějším mistrovstvím republiky letní sezonu a pokračovat v centrální přípravě s tím, že stávající tréninkovou skupinu nastavíme nově,“ uvedl Vít Mařík.

Dodal, že by do ní měli přibýt dva hráči. Jedním z nich bude David Westphal. „Toho dalšího zatím nechci prozradit,“ uvedl Mařík. „Vše bude jasné příští týden po naší schůzce s Andreou Tomatisem. Každopádně budeme muset rozšířit roční rozpočet osm a půl milionů zhruba o pět set tisíc korun.“