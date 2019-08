Ze sněhu na pláž. Volejbalistky Dostálovy se chystají na šílenou výzvu

V argentinských Andách půjde o první Světový pohár v snow-volejbalu, který se uskuteční mimo Evropu. „Nemohly jsme si to nechat ujít. Jen jsme hledaly dalšího blázna, který by do toho uprostřed léta s námi půjde,“ vyprávěla Anna Dostálová, jak našla do týmu talentovanou Šarlotu Svobodovou.

Snow-volejbal v letošním roce prošel zásadní změnou: hraje se totiž ve třech. „Myslím, že nové pravidlo tomu prospělo. Výhody mají hráči ze šestkového volejbalu, lépe se orientují,“ dodala Dostálová, která v letošním roce na evropské tour se svým týmem vybojovala bronzové medaile. Pořád se jedná o sport, který má ambice dostat se na zimní olympiádu. Konkurence roste a dá se čekat, že velmi nabitá bude i v Argentině.

V horském městečku Bariloche budou k vidění Američanky, Rusky nebo Japonky. Chybět nebudou domácí hráčky či snow-volejbalistky z Brazílie. „Tím, že máme dostatek zkušeností, tak některým budeme muset osvětlit pravidla. Chceme, aby se ze snow-volejbalu stal světový sport,“ doplnila Dostálová, která chce se svým týmem postoupit do semifinále. Pomoci k tomu jim má útočná strategie.

„Na hřišti na to jdeme většinou tvrdě, hrajeme to z výšky, útočíme. Máme se sestrou takový soukromý vtípek – vždycky když je potřeba, tak si řekneme, že je musíme roztočit kladivo. Jako Thor z Avengers,“ dodala Dostálová, která po akci v Argentině odletí se sestrou do brazilského městečka Miguel Pereira na jednohvězdičkový beachovolejbalový turnaj.

Ten se uskuteční od 8. srpna. „Nezvyklého přechodu a změn teplot se nebojíme. Očekáváme od toho skvělou zkušenost, vždyť Brazilky jsou jedny z nejlepších na světě,“ říkají sestry Dostálovy.