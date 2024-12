Perušiče a Schweinera čeká finálový turnaj Pro Tour na písku v Dauhá

Perušič se Schweinerem vstoupí do turnaje středečním zápasem s domácími Šarífem Janusem a Ahmedem Tidžanem. Ve čtvrtek Češi v papírově lehčí skupině A narazí na Italy Samueleho Cottafavu s Paolem Nicolaiem a Němce Nilse Ehlerse s Clemensem Wicklerem. Oběma párům naposledy v červnu v Ostravě podlehli.

Na závěr se v pátek utkají s Nizozemci Stefanem Boermansem a Yorickem de Grootem, kteří je na olympijských hrách v Paříži vyřadili v osmifinále. Vítězové skupin postoupí přímo do semifinále, celky na druhém a třetím místě čeká čtvrtfinále. Prvenství obhajují švédští olympijští vítězové David Ahman s Jonatanem Hellvigem a Američanky Kristen Nussová a Taryn Klothová.

„Za normálních okolností by naše skupina byla extrémně vyrovnaná. Teď se to bude odvíjet od toho, kdo dorazil v jaké formě. Jsou tam dva semifinalisté z olympijských her a všechno jsou to týmy, které velmi dobře podávají,“ řekl Perušič.

„Měli jsme pár tréninků venku poté, co jsme v Česku trénovali v hale. Lepší se to, ale určitě ještě máme co zlepšovat,“ uvedl Schweiner. České jedničky se na turnaji musejí obejít bez italského trenéra Andrey Tomatise, jehož kvůli rodinným záležitostem zastoupí statistik týmu Jaroslav Bartoš.

Perušič se Schweinerem letos odehráli jen šest turnajů Beach Pro Tour a ve světovém žebříčku klesli na 27. místo. Naposledy ovládli srpnový turnaj nejnižší kategorie Futures v Brně. V listopadu šampioni z loňského MS v Mexiku oznámili, že budou pokračovat v profesionální kariéře ještě minimálně rok.