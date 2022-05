Nadějní švédští plážoví volejbalisté udivují nahrávkami ve výskoku

„Moc nás to mrzí, že to tady zase nevyšlo, ale pořád se máme co učit,“ shodli se dvacetiletí Švédové, kteří doslova šokují svými nahrávkami ve výskoku.

Na ty si na světovém okruhu nikdo jiný v takové míře netroufne, protože rozhodčí bedlivě lpí na čistotě úderů.

„Podle mě to se svým trenérem pilovali od útlého věku, že si jejich kouč řekl: Tohle je cesta, jakou bychom měli jít a odlišit se od ostatních,“ řekl český beachvolejbalista Robert Kufa.

„Opravdu to hodně trénujeme, pracujeme na tom pět let,“ potvrdil Jonatan Hellvig, jemuž je stejně jako jeho parťákovi 20 let.

„K tomu jsou dynamičtí, technicky skvěle vybavení. A zatím se jim jejich hra daří, opravdu to tak nikdo jiný nehraje, takže soupeři si na to moc zvyknout nemohou. Jen v zápasech s nimi. Pro ně to je obrovský benefit a věřím, že z toho budou dlouho těžit.“

Švédové se snaží soupeře zaskočit také častými útoky na druhou přes. „Tím se snažíme nejen protivníky překvapit, ale i zrychlit hru,“ řekl David Ahman.

Švédská specialita - Jonatan Hellvig nahrává ve výskoku.

„Na to jsme byli připraveni, jenže oni jsou o patro výše, takže ne vždy se nám je podařilo ubránit, ať už v poli nebo na bloku,“ řekl Kufa. „Ale, co jsme si takticky se statistikem řekli, to nám vycházelo. Věděli jsme, kam jejich útok přijde, jenže ho vedli z tak obrovské výšky, že bylo těžké ho ubránit.“

Adam Waber podotkl, že bylo skvělé zahrát si s nimi. „Je to úžasné, je krása dívat se, jak nahrávají z výskoku,“ uvedl Waber. „Mladí posouvají ten sport dál a motivují i starší hráče, aby se trochu adaptovali a nezakrněli. Moc jim přeji, aby uspěli. Líbí se mi, že beachi dávají všechno a hrají dobře.“

Odborníci švédskému týmu předpovídají velkou budoucnost.

„Ani ve vypjatých fázích zápasů, třeba v tie breaku za stavu 14:14, se nebojí nahrávat ve výskoku... Dejme jim rok dva a budou pro všechny nepříjemný soupeř, hodně nepříjemný,“ předpovídá beachvolejbalový trenér Alexandr Mráz. „V mládežnických kategoriích vyhráli, co se dá, tam jsou nepřekonatelní, v chlapech si jdou svou cestou. Hračičkové to jsou. A chyby, které ještě dělají, postupně odstraňují.“