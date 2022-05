Opravdu jsme byli hodně blízko, řekl Perušič po finálové prohře

S olympijskými vítězi Nory Andersem Molem a Christianem Sorumem prohráli 1:2 (15, -21, -13).

„Opravdu jsme byli hodně blízko, set a půl jsme předváděli možná náš nejlepší výkon vůbec, všechno nám vycházelo, hráli jsme opravdu dobře,“ uznal Perušič. „V koncovce jsem promarnil dvě možnosti navýšit naše vedení a soupeři takticky dobře změnili servis na mě. Povedly se jim dvě obrany.“

Co vám chybělo v tie breaku?

Ondřej Perušič: Byl otevřený, rozhodovaly maličkosti, jeden dva dobré bloky, obranné zákroky od Norů, jeden dva horší od nás. Norové ukázali, že jsou právem jeden z nejlepších párů, co vůbec kdy beachvolejbal hrály. Moc mě mrzí, že i když jsme zahráli tak skvělý zápas, tak to nestačilo na vítězství. Ale soupeři si výhru zasloužili.

Přitom jste se dostávali přes Molův blok, jak jste si před utkáním plánovali...

David Schweiner: Taktický plán byl hrát přes něj, ale ne smečí. Občas nás bohužel čapnul, ale ten plán jinak vyšel dobře. Jenže Norové ve správnou chvíli přišli s dobrou obranou, anebo nás zatlačili servisem.

Většinu utkání jste vedli. Jak těžké bylo ustát psychicky, když jste věděli, že nesmíte chybovat?

Schweiner: Člověk je pod takovým konstantním tlakem, aby trošku nezlenivěl. Ale jsme na to už zvyklí. Letos to je náš třetí turnaj, takže se pomalu dostáváme do herního rytmu a snad se to bude teď před mistrovstvím světa (v 10. až 12. června v Římě – pozn. red.) zlepšovat.

Potřetí jste v Ostravě druzí. Dají se ta finále srovnat?

Schweiner: To loňské mělo podobný průběh, také jsme ve druhém setu vedli, nakročili jsme k vítězství dva nula, ale bohužel jsme v koncovce stejně jako dnes své šance nevyužili (s Nizozemci Alexanderem Brouwerem a Robertem Meeuwsenem – pozn. red.).

Před turnajem jste říkali, že nemáte natrénováno tolik, jak byste chtěli. Jak budete hrát, až budete s přípravou spokojeni?

Schweiner se usmívá: Opravdu jsme nekecali. Příliš jsme toho spolu nenatrénovali a minulý týden jsme se na tréninku potkali tak trochu v rozkladu. Každý s jinou bolístkou a uvažovali jsme, jestli vůbec budeme v Ostravě hrát. Ale vzpomínky na minulé tři ročníky převážily a říkali jsme si, že si takovou šanci zahrát si domácí turnaj nemůžeme nechat ujít. Sami jsme překvapení, jak jsme hráli a jak daleko jsme došli.

Takže atmosféra a výkony v Ostravě vás vyléčily?

Perušič se smíchem: Zdravotně nám to asi moc nepomohlo, ale tréninkově ano. Tie breaků a dlouhých zápasů bylo na náš vkus až příliš. Byl to dobrý test formy před mistrovstvím světa. Hlavně doufáme, že předvedeme takové výkony i mimo ostravský písek.

Pojedete příští týden na další turnaj světové série do Jurmaly?

Perušič: Nakonec nepojedeme, právě zejména kvůli těm zdravotním problémům. Ale termínově je to i hodně blízko mistrovství světa. Radši už v úterý vyrazíme do Říma a tam se začneme připravovat na světový šampionát.

Norové po utkání ocenili váš výkon. Jak se to poslouchá od olympijských vítězů?

Schweiner: Kdyby před plným centrkurtem řekli něco proti nám, tak asi z Ostravy neodjedou (usmívá se). Ale ne, oni jsou hodní kluci. Ale přesto k tomu asi byli tou atmosférou trošičku donucení (směje se).

Perušič: Jsme kamarádi, trénujeme spolu často. A jsme si i věkově blízko. Oni teda vzali cestu na špičku trošku zkratkou, ale na Tour jsme začínali ve stejnou dobu, takže se známe šest sedm lety a navzájem si přejeme. Oni si také zaslouží obrovskou poklonu a pochvalu.

Co vám řekli osobně?

Perušič: V takovou chvíli asi neexistuje věta, která by zněla dobře, takže jsme si jenom poděkovali za zápas, pochválili se navzájem. Jsou situace, kdy není potřeba něco víc říkat.

Schweiner: Asi si řekneme více během sezony, na mistrovství světa bude dost času stejně jako na následujících turnajích. Ještě rádi budou vzpomínat na ten zápas, atmosféru.