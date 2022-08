Opavský šampionát nadějí nabídl skvělý plážový volejbal

„Na letošním mistrovství Evropy dvacítek jsme skončili čtvrtí, a tak jsme si řekli, že zkusíme urvat titul. A naštěstí se nám to povedlo. Ale byl to boj,“ prohlásil Kryštof Oliva. „Nemám slov. Je to velká euforie,“ těšil se Václav Kurka.

Spolu se letos dali dohromady jen pro soutěže dvacetiletých. Reprezentant Oliva jinak hraje s Tadeášem Trousilem, s nímž startoval v květnu i na Světové sérii v Ostravě.

„Tadeáš v Opavě hrát nemohl, protože je starší, takže jsem se spojil se svým bývalým spoluhráčem Vaškem,“ vysvětlil změnu Oliva.

Dodal, že šampionát dvacetiletých vzhledem k věku letos mohli hrát naposledy. Takže si už spolu nezahrají? „Ještě je možné, že příští rok poletíme s Kryštofem na mistrovství světa do jednadvaceti let,“ upozornil Kurka.

„Určitě ještě spolu něco odehrajeme, ale teď se zase budu připravovat s Tadeášem. Pojedeme na turnaj do Budapešti a pak přijdou na řadu domácí šampionáty do dvaadvaceti let a chlapů,“ podotkl Oliva.

Shodli se, že pro ně bylo těžké potvrzovat roli nasazených jedniček. „Bylo to fakt náročné. Všichni šli proti nám s tím, že nemají co ztratit,“ uvedl Kurka.

Už v semifinále hráli tie-break s Michalem Přibylem z Happy Sportu Opava a Jakubem Malíkem z Blue Volley Ostrava.

„To jsme hlavně v prvním setu byli nervózní, ale nervozita se prolínala celým zápasem,“ přiznal Václav Kurka. „Semifinále beru na sebe,“ uvedl Kryštof Oliva. „Naši soupeři v předchozích zápasech hráli převážně na Vaška, ale v semifinále šli po mně. Taktika jim vyšla, málem nás měli. Naštěstí jsme to týmovým duchem otočili. Team spirit.“

Přibyl s Malíkem skončili čtvrtí, když duel o bronz prohráli s Matějem Pražanem a Janem Krčou 1:2. „Chybělo málo a mohli jsme být ve finále, ale je z toho jen čtvrté místo. Škoda,“ posteskl si Jakub Malík.

Šampionát dívek vyhrály Kristýna Koblížková a Tereza Lajkebová ze Sokola Brno, když ve finále porazily Kateřinu a Annu Pavelkovy z Karlíku u Dobřichovic 2:0.

„Je to neuvěřitelné,“ řekla Tereza Lajkebová. „Minulý víkend jsme na republice do osmnácti let s holkami Pavelkovými prohrály v semifinále a skončily jsme třetí. Teď jsme si řekly, že nebudeme řešit, že jsou zase proti nám.“

Specializace je nezbytná

Podle ředitele turnaje a šéfa pořádajícího Happy Sportu Opava Davida Šťastného šampionát ukázal, že hlavně v mužské kategorii je už specializace na beachvolejbal nezbytná. „Šestkařů tady bylo minimum. Kromě našich univerzálů (Přibyla a Malíka – pozn. red.) skoro nikdo. Ostatní jsou čistě beachaři,“ řekl Šťastný.

Odmítl však, že by to Michalu Přibylovi a Jakubu Malíkovi nějak moc ublížilo. „Je to o tréninku a naši kluci se beachi věnují jen přes letní část roku. Ti ostatní celý rok i v halách, takže v sobě mají více automatismů. V tom se projevilo, že specializace je potřebná. Ti nejlepší kluci, co tady byli, hrají na špici i v mužské kategorii. U holek je to podobné. Ale překvapily vítězky, protože ze semifinalistek byly nejmladší.“

Kryštof Oliva souhlasí, že specializace je nutná. „Dříve tomu tak nebylo, ale dnes už je taková konkurence, že bez ní to nejde. Přece jen, beach a klasický volejbal jsou trochu odlišné sporty. A na nejvyšší úrovni rozhodují maličkosti,“ uvedl Oliva.