Kousek od medaile. Můžeme hrát s nejlepšími, těší nadějné volejbalové duo

„Zamrzí to, mohli jsme získat některou z medailí. Byly to vyrovnané zápasy,“ povzdechl si Přibyl, který je volejbalistou pořádajícího Happy Sportu Opava.

Nasazené čtyřky prohrály v semifinále s jedničkami a pozdějšími šampiony Kryštofem Olivou a Václavem Kurkou 1:2 a v souboji o třetí místo s Matějem Pražanem a Janem Krčou rovněž 1:2.

„Umístěním jsme potvrdili naše nasazení, ale chybělo málo a porazili jsme jedničky. Mohli jsme být ve finále, ale je z toho jen čtvrté místo. Prohráli jsme si to vlastními chybami,“ podotkl Malík, hráč Blue Volley Ostrava.

Nehráli rozhodující třetí sety přece jen moc opatrně? „Je to možné, ale mně moc nechodil servis. To rozhodlo. Méně jsme soupeře tlačili podáním,“ odpověděl.

„Rozhodující bylo, že jsem se složil na příjmu,“ bral vinu na sebe Přibyl, který se ale musel vyrovnávat s tím, že většina podání mířila na něj.

„Jo, měli jsme problém s příjmem, ale hlavně moje nahrávka nebyla taková, jak bych chtěl. Nedokázal jsem to spravit a možná i proto tam byly chyby v útoku,“ dodal Malík.

„Ale hráli jsme spolu už před třemi roky na olympiádě dětí a mládeže. Po ní jsme nastupovali každý s někým jiným a teď jsme se znovu spojili,“ připomněl jeho kolega.

Dohromady se dali před touto sezonou. Co jim šampionát ukázal?

„Že v této kategorii máme na to, hrát s těmi nejlepšími,“ podotkl Přibyl.

Kryštof Oliva na mistrovství republiky v plážovém volejbale hráčů do 20 let v Opavě

V plážovém volejbalu je letos ještě čeká mistrovství republiky do 22 let, které se koná 18. a 19. srpna v Jihlavě. „Na něm bychom mohli hrát i příští rok, věkově na to máme. K tomu chceme objíždět turnaje chlapů, sbírat zkušenosti,“ řekl Malík.

Na rozdíl od svých protivníků na písku, kteří se až na výjimky specializují pouze na beachvolejbal, Malík a Přibyl se budou i nadále věnovat zároveň klasickému volejbalu.

„K tomu budeme od nové sezony s Michalem v jednom týmu, přestupuje k nám do Blue Volley,“ řekl Malík, který je nově i v širším kádru extraligového Black Volley Beskydy.