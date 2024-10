Plážoví volejbalisté Perušič a Schweiner zůstávají na scéně, cílí na MS v Adelaide

Elitní český pár zvažoval svoji budoucnost od olympijských her v Paříži, kde obsadil devátou příčku. Nakonec se třicetiletí plážoví volejbalisté rozhodli na profesionálním okruhu zůstat. „Těch variant, jak pokračovat, jsme měli několik, a nakonec jsme se všichni shodli, že ještě není úplně čas pověsit trencle na hřebík. Chceme ale svůj sportovní režim upravit. Musíme přizpůsobit naše tréninkové i herní plány tak, abychom jednak více šetřili naše chátrající tělesné schránky, ale především mohli po osmi letech kočovného života věnovat více času svým blízkým,“ uvedl Schweiner.

Pro jeho parťáka je hlavní skloubit sport s rodinným a pracovním životem. „Proto si v tuto chvíli dáváme cíl opravdu jen na příští sezonu a uvidíme, jak se nám to podaří,“ uvedl Perušič, který vystudoval práva a věnuje se moderním dějinám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Schweiner pokračuje v prohlubování svých ekonomických znalostí.

Společně nyní čekají, jak dopadne jejich žádost o divokou kartu na prosincové Finals v Dauhá, kde se utká deset nejlepších týmů světa. Zimní přípravu a program na příští rok budou plánovat v prosinci po zveřejnění turnajového kalendáře a kvalifikačních kritérií pro MS.

Zatím se nedívají dál než k příštímu světovému šampionátu, kam by se rádi kvalifikovali a kde by měli obhajovat loňský titul z Mexika. Další olympijské hry jsou pro ně daleko. „Čtyři roky jsou příliš dlouhá doba, takže by od nás ani nebylo fér v tuto chvíli vyhlašovat smělé plány směrem k olympiádě v Los Angeles v roce 2028. Naše další kroky budeme plánovat postupně. Nyní se chceme kvalifikovat na mistrovství světa a po něm uvidíme, co dál,“ řekl Schweiner.

V reprezentačním týmu, který nadále povede italský kouč Andrea Tomatis, budou vedle tuzemských jedniček ještě dva další páry - Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem a nově složená dvojice Tadeáš Trousil, Matyáš Džavoronok. „Budeme se snažit podpořit v tréninkové skupině naše tréninkové parťáky a předat jim i nějaké zkušenosti. Snad s mladíky dokážeme ještě nějakou dobu držet krok, přeci jen jsou oproti nám výrazně pružnější a šikovnější,“ poznamenal s úsměvem Perušič.