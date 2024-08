Kdyby se fotka nelíbila, stav se znovu! bavili Perušič a Schweiner Brno

Po otočce nedělního podvečerního finále proti dalšímu českému páru Adamu Waberovi a Matyáši Ježkovi 2:1 se z kurtu nedostali ještě déle, vítězným úsměv jim přesto neztuhl. „Užíváme si to. Předáváme takhle beach dál. Když na nás díky téhle motivaci naváže další generace, tak my budeme jako starší pánové nahoře na kopci nad tribunou jen rádi, že jsme je třeba motivovali,“ culili se po triumfu.

Jak je těžké tady odejít skrze fanoušky po zápase z kurtu?

Perušič: No určitě těžší, než to bylo v Paříži, ale pozor, to jsou příjemné starosti. To přeci znamená, že je volejbal populární, že se mu daří a že je brněnský turnaj úspěšný. Tak když to máme zaplatit fotkou nebo podpisem pro fanoušky, tak to děláme rádi.

Byli i mistři světa někdy takto lačnými fanoušky?

Schweiner: Já byl jednou na turnaji nejlepší čtyřky soutěže v šestkovém volejbale někdy kolem roku 2004.

Perušič: Já tam asi tenkrát podával balony!

Schweiner: Každopádně to byl velký zážitek. Nebral jsem ale volejbal tak vážně, tak jsem pro ty podpisy ani nevyrazil. Vzpomínám na to ale dodnes, protože to byl první profi volejbal, který jsem kdy viděl a zažít atmosféru plné O2 Areny, to bylo skvělé.

Nepřipadáte si tady žebříčkově, jako kdyby Novak Djokovič přijel do Prostějova na Challenger?

Perušič: Sportovní alegorie s Novakem Djokovičem je samozřejmě velmi lichotící, já ho ale jako člověka tolik nemusím, tak bych zvolil Rogera Federera.

Ta otázka však stále platí…

Perušíč: Výborně, takže Roger v Prostějově. To je hezká představa… Ano, je to asi správné přirovnání. Platí však, že i Novak Djokovič a Roger Federer prohráli čas od času s někým, kdo byl na žebříčku padesátý. A není to zas tak ojedinělé.

Jasně, Jirku Veselého Novak nikdy neporazil…

Perušič: No přesně! Papírově to tedy vypadá, že bychom tedy měli všechny válcovat 2:0, ale kdo byl na Sokoláku v sobotu a viděl zápas proti Norům (, tak ví, že je to jen predikce a klidně se můžeme dostat do velkých obtíží. V závěrečné fázi už potkáte jen týmy, které jsou velmi kvalitní. Role favorita je jasná, uvědomujeme si ji, zároveň jsme ale všem ukázali, za cenu jejich i našich několika infarktů, vcelku přesně, že je to jen předpoklad.

Také by to byla nuda, kdyby to bylo pokaždé o parník 2:0, že?

Schweiner: Je pravda, že málo kdy jsme slyšeli tolikrát, že to byl krásný zápas, jako v sobotu proti Norům. Asi divákům rozumím, ale já bych ho fakt znova hrát nechtěl.

Vrátím se k Rogeru Federerovi, když je to váš oblíbenec. On jezdil pravidelně na švýcarský turnaj do Basileje, byť by třeba mohl volit jiný podnik, hraný ve stejné době. Berete Brno podobně?

Schweiner: Je to přesně tak. Jasně, je to pro nás možná trošku náročnější, ale také mnohem hezčí. Děti stojí frontu, aby získaly váš podpis. Může to z vás trochu vysávat energii, ale zároveň vás to velmi dobíjí. Vždyť proč to děláme? No abychom něco předali dál, někoho bavili sportem a když na nás naváže další generace, tak my budeme nahoře na kopci nad tribunou jen rádi, že jsme je třeba motivovali.

Takže si užíváte roli superhrdinů?

Perušič: Já to spíš vnímám fakt jako zodpovědnost. Jsem přesvědčený o tom, že když jakýkoliv sportovec bude v naší pozici, co jsme my, tedy v české a světové špičce, tak nese odpovědnost za obrázek a rozvoj toho sportu. Někdo si to neuvědomuje či nepřipouští, pro mě je to ale extrémně důležitá přidaná hodnota, kterou naše sportovní působení má. Kdybychom to měli brát jen jako zábavní průmysl, že my jdeme hrát a někdo pro shlédnutí toho výkonu dává peníze, tak by mi to nedávalo smysl. Složka motivování mládeže a role vzoru je velmi důležitá a domácí turnaj je skvělá příležitost, jak pro to něco udělat.

Schweiner: Konec konců my nebudeme poslední beachvolejbalisté v Česku, další po nás určitě přijdou a tahle stopa, kterou zanecháme v mladší generaci, může přinést pro volejbal větší možnost růstu.

Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou vypráví z brněnského Sokoláku zážitky z juniorských let. Máte je také?

Schweiner: Já tu byl mnohokrát, ale v roli fanouška mé manželky. Sám jsem tu hrál jen jednou, tak je to pro mě stále nové. Je to ale příjemné představení na krásném mezinárodním turnaji.

Perušič: Tak to pro mě je to návrat. Hrál jsem tu spoustu mládežnických turnajů, několik i v dospělé kategorii. Pamatuji si, že jsme tu vyhráli mistrovství republiky do 22 let, tehdy ještě s Ondrou Benešem. Bylo to na kurtu dva, u kterého právě sedíme, ne dole na centru. Moc se mi tu vždy líbilo, já se sem vracím rád. Je to totiž dost tradiční beachvolejbalové místo. Je to vidět i na moc krásné návštěvnosti, že sem beach zkrátka patří. Je skvělé, že tomu organizátoři dali tenhle mezinárodní punc.

Před rozhovorem jste se tady popichovali, že snad po případném vítězství jdete na parník. Na co je to narážka?

Na parníku byla tiskovka před turnajem a my si ji moc užili. Zkrátka jsme si potvrdili, že Brno je zlatá loď.