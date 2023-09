Mistry v plážovém volejbalu jsou Perušič, Schweiner a Hermannová, Štochlová

Perušič se Schweinerem během celého šampionátu neztratili ani set. Ve finále nedali šanci překvapení turnaje Kryštofu Janu Olivovi s Václavem Kurkou, které porazili 21:11, 21:13, a navázali na tituly z let 2020 a 2021. Bronz získali obhájci loňského prvenství Jakub Šépka s Tomášem Semerádem.

„Podle těch výsledků by se dalo říct, že to byl pro nás poměrně jednoduchý turnaj, nicméně každý proti nám riskuje, nikdo nemá co ztratit, takže pro nás je to trošku jiná forma tlaku a musíme udržet koncentraci po celý turnaj,“ řekl ČTK Schweiner. „Jsme tady ve funkci lovné zvěře, každý si na nás brousí zuby. Chce si proti nám zahrát, nebo urvat set, možná ještě vyhrát,“ doplnil.

Hermannová se Štochlovou se v semifinále nadřely se sedmnáctiletými dvojčaty Annou a Kateřinou Pavelkovými, jež porazily až v tie-breaku. V duelu o zlato vítězky turnaje Pro Tour Futures v Brně zdolaly Markétu Nausch Slukovou s Karin Žolnerčíkovou 21:19, 21:13. Hermannová už má na kontě dva primáty s Nausch Slukovou a jeden s Martinou Williams, s níž slavila i Štochlová. Třetí skončily Markéta Svozilová s Kylie Neuschaeferovou.

„Po tom vybojovaném prvním setu, kde to nebylo jednoduché, protože holky dobře podávaly a tlačily, jsme si to silou vůle a trpělivostí urvaly. Ve druhém setu jsme začaly s větším klidem, protože jsme tam odskočily o pár balónů. Soustředily jsme se přesně na to, na co jsme chtěly. U nás, na naší straně hřiště, to se nám vedlo,“ řekla Hermannová. „Ve finále i celkově byl vidět krásný beachvolejbal,“ dodala Štochlová.

„My jsme do tohohle turnaje šly spíš jako outsideři, určitě ne jako favoritky s tím, co máme spolu natrénováno. Samozřejmě jsme chtěly vyhrát, co se dá, ale stříbro je určitě nadplán,“ prohlásila Nausch Sluková.