Pro Hermannovou a Štochlovou je ME návratem ke společným začátkům

Je však ráda, že soupeřky znaly už delší dobu, takže se mohly na ně začít připravovat hned po turnaji světové série kategorie Challenger v Edmontonu, na němž skončily třetí. „Měly jsme teď tréninky specializované na herní systémy týmů, co máme ve skupině,“ potvrdila Marie-Sára Štochlová.

Druhou dvojici v jejich skupině C tvoří Italky Gottardiová a Menegattiová a Španělky Guidarelliová a Gonzálezová. Vítězky zápasů se utkají o přímý postup do osmifinále. Druhý tým stejně jako třetí, který vzejde z duelu poražených celků, bude hrát 1. kolo play off. Čtvrtý končí.

Mirku Dunarovou a Danu Resovou na úvod skupiny G čekají ve středu od 14.00 Polky Jagoda Gruszczynská a Aleksandra Wachowiczová. V dalším utkání narazí na někoho z dvojice Lotyšek Graudinaová – Samoilovová a Ukrajinek Davidovová – Baievová.

Čeští muži do soutěže vstoupí ve čtvrtek, přičemž Tadeáš Trousil a David Schweiner v devět hodin nastoupí proti španělským dvojčatům Javieru a Alejandru Huertovým. Druhá dvojice v jejich skupině B je čistě italská – Nicolai a Cottafava se utkají s Lupem a Rossim.

Jakub Šépka a Tomáš Semerád začnou skupinu E ve 13.00 s Nizozemci Alexanderem Brouwerem a Robertem Meeuwsenem. Dále narazí na Italy Ranghieriho a Carambulu, anebo Francouze Lyneela a Bassereaua.

Radost českých beachvolejbalistek Barbory Hermannové a Marie-Sáry Štochlové.

„Zahrát si mistrovství Evropy je pokaždé čest. Do Vídně se těšíme, protože je to od nás kousek, takže za námi přijedou známí a rodina,“ řekla Barbora Hermannová, která na evropském šampionátu s Markétou Nausch Slukovou už získala stříbro v roce 2016 a o dva roky později bronz.

Vídeň má pro české ženské jedničky speciální nádech, jelikož tam spolu hrály poprvé.

„Pro nás s Maruškou je to takový návrat k naším společným začátkům, odehrály jsme tam náš první turnaj,“ připomněla Hermannová mistrovství Evropy v roce 2021, na němž skončily deváté. „To umístění pro nás bylo nečekané, protože před tím jsme stihly jeden společný trénink. Ale za ty dva roky jsme ušly hodně dlouhou cestu, získaly jsme tři medaile ze světovky. Jsme už sehrané, připravené ukázat, že jsme schopné konkurovat i nejlepším evropským týmům.“

Barbora Hermannová (vlevo) a Marie-Sára Štochlová.

Před dvěma roky spolu ve Vídni hrály, neboť parťačku Hermannové Markétu Nausch Slukovou na písek nepustily zdravotní problémy podobně jako letos Ondřeje Perušiče. Toho ve dvojici s Davidem Schweinerem zastoupí Tadeáš Trousil.

Pro Hermannovou a Štochlovou je nedávné třetí místo na turnaji v Edmontonu velké povzbuzení. „Pokud mohu mluvit za obě, tak nám to trochu zvedlo sebevědomí,“ podotkla Marie-Sára Štochlová. „Rády bychom na šampionátu o něco vylepšily naše minulé společné deváté místo.“

Titul z minulého roku z Mnichova obhajují Švédové David Ahman a Jonatan Hellvig, kteří ve finále porazily Davida Schweinera a Ondřeje Perušiče, a Lotyšky Anastasija Kravčenoka a Tina Graudina.

Českými mistry Evropy se dosud stali Marek Pakosta a Michal Palinek v roce 1996 a Eva Celbová a Soňa Nováková v letech 1996 a 1998.