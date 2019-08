Bonnerová a Maixnerová jsou na ME v plážovém volejbale v play off

Už ve středu si postup zajistili také Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří vyhráli i druhý zápas. Proti favorizovaným Polákům Piotru Kantorovi s Bartoszem Losiakem dnes budou usilovat o prvenství v tabulce, které by znamenalo přímý postup do osmifinále. Týmy ze druhého a třetího místa budou hrát 1. kolo play off.

Naopak úřadující mistryně republiky Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková oba dosavadní zápasy v ruské metropoli prohrály a v posledním utkání ve skupině budou muset dnes odpoledne zdolat domácí dvojici Darja Rudychová, Ksenija Dabižová. Nejlepší český pár Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková na ME nestartuje kvůli oteklému kolenu Slukové.