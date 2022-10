Nausch Slukovou a Havelkovou čeká v Kapském Městě první společný turnaj

Postup do hlavní soutěže podniku kategorie Eite je překvapil. „Jsme z toho trošku v šoku. Trochu to tady zpracováváme,“ poznamenala v nahrávce pro média Havelková. V hlavní soutěži mají jisté minimálně tři zápasy, což je pro sbírání zkušeností výhoda.

Do turnajového kolotoče naskočily už po několika měsících spolupráce také proto, aby nasbíraly co nejvíce bodů do světového žebříčku. Vzhledem k mateřské pauze Nausch Slukové a nulovým beachvolejbalovým zkušenostem Havelkové jich mají pomálu. „Hlavně jsme nechtěly, aby se nám stalo to, že v únoru už budeme stoprocentně připravené a nebudeme schopné se do žádné kvalifikace dostat. Letos ty počty byly omezené,“ uvedla Nausch Sluková, jejíž manžel Simon nový pár trénuje. Dceru Mayu mají s sebou.

Obě hráčky si uvědomují, že jejich dvojice má ještě daleko k formě, ke které směřuje. „Ale hrozně potřebujeme teď hrát. Už potřebuju začít, sbírat zkušenosti, stoupnout si na hřiště, být pod tlakem a zažít turnajový tlak a zápas. Něco spolu natrénováno máme, ať se stane cokoliv, je to součást procesu,“ řekla čtyřiatřicetiletá Havelková.

Beachvolejbalistky Helena Havelková (vlevo) a Markéta Nausch Sluková.

K plážovému volejbalu na jaře přešla s vidinou olympijských her v Paříži 2024. Najednou se z matadorky stala nováčkem. „Je znát každý den, každý týden. Ten projekt jako takový mě strašně baví. Asi to bude ještě chvilku trvat, než se ze mě stane beachvolejbalistka. Šestková volejbalistka ve mně asi vždycky trochu zůstane. Mám k tomu velký respekt, ale hrozně moc se těším, až začneme hrát,“ svěřila se.

V novém páru bude víc blokovat, protože je se 188 centimetry o osm centimetrů vyšší než Nausch Sluková. Ta si tréninky s novou partnerkou užívá. „Přijde mi, že děláme velké pokroky. Myslím si, že se nám daří do tréninků dostávat čím dál víc týmové identity,“ ocenila pár dní před prvním ostrým testem nové spolupráce.