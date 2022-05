Adeptů na titul z Ostravy je hodně, shodují se Perušič a Schweiner

„Překvapivě jsou na tom docela dobře,“ usmál se David Schweiner. „Čtyři pět let dokazují, že jsou opravdu nejlepší tým. Přesto tady budou i další dvojice, které se budou ucházet o celkové vítězství. Tato sezona je nesmírně vyrovnaná. Vyhrát mohou i týmy, které postoupí z kvalifikace. Adeptů na titul tady bude víc.“

Budou Perušič a Schweiner, kteří loni prohráli až ve finále, mezi nimi? „Budeme se o to snažit. A budeme bojovat,“ slíbil David Schweiner.

Ondřej Perušič představuje dres, který budou na turnaji v Ostravě oblékat ženy.

Ondřej Perušič podotkl, že jejich současná pohoda a forma by mohly být lepší. „Poslední dobou nás trápily nějaké zdravotní problémy, které by sice neměly nějak výrazně narušit hru jako takovou, ale mohou se projevit v tom, že nemáme natrénováno tak, jak bychom si před takhle důležitým turnajem představovali,“ uvedl Perušič. „Na druhou stranu je to domácí turnaj. Každý rok je tady fantastická atmosféra a nám se tady daří. Takže doufám, že uhrajeme dobrý výsledek jako v těch předchozích třech ročnících.“

Loni podlehli ve finále Nizozemcům Alexanderu Brouwerovi a Robertu Meeuwsenovi 1:2. V roce 2019 byli rovněž druzí a rok před tím čtvrtí.

České jedničky se ve skupině A utkají s Brazilci Renatem Limou a Vitorem Felipem a Italy Enrikem Rossim a Adrianem Carambulou. Třetí jejich protivník vzejde ze středeční kvalifikace.

V hlavní soutěži jsou díky divoké kartě rovněž Jakub Šépka a Tomáš Semerád, kteří ve skupině D narazí na Brazilce Andreho Loyolau a Georgeho Wanderleye a Poláky Michala Bryla a Bartosze Losiaka. V kvalifikaci jsou Kryštof Oliva s Tadeášem Trousilem.

Nadupaná je i kvalifikace

„Vzhledem k novému formátu soutěže je i kvalifikace nadupaná hráči, kteří by se běžně dostali do hlavní soutěže. Zvyšuje to její atraktivitu,“ uvedl gestor beachvolejbalu Českého volejbalového svazu Vít Mařík.

V kvalifikaci upozornil na mladé Švédy Davida Ahman a Jonatana Hellvig, kteří nedávno vyhráli v tureckém Kuşadasi. „Zajímaví jsou tím, že hodně hrají na druhou přes síť. K tomu nahrávají ve výskoku,“ podotkl Mařík.

K velkým nadějím světového beachvolejbalu patří mladí Švédové David Ahman (na snímku) a Jonatan Hellvig, kteří i loni hráli v Ostravě kvalifikaci.

Zatímco loni bylo v hlavní soutěži 32 dvojic, letos jich je jen šestnáct. O dvě postupová místa do play off se utkají se ve čtyřech skupinách každý s každým. Dříve se ve čtyřčlenných skupinách hrály jen dva zápasy. Po úvodních duelech proti sobě nastoupili vítězové a poražení.

Letos je devět turnajů nejvyšší kategorie Elite 16. „Z toho jsou čtyři v Evropě a Ostrava je jedním z nich,“ řekl Vít Mařík. „Po Ostravě následuje Jurmala a mistrovství světa v Římě, takže je tady opravdu absolutní špička.“

Do ní mimo jiné patří spolu s Nory Andersem Molem a Christianem Sorumem Katařané Cherif Younousse a Ahmed Tijan, Brazilci Andre Loyola a George Wanderley, Alison Cerutti a Guto Carvalhaes, Poláci Michal Bryl a Bartosz Losiak, obhájci loňského vítězství Nizozemci Alexander Brouwer a Robert Meeuwsen i jejich krajané Stefan Boermans a Yorick de Groot, kteří jsou v čele světového žebříčku.

A stejně nabitá je i soutěž žen, do níž z Češek zasáhnou Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová, do kvalifikace Anna Pospíšilová a Martina Williams.