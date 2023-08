Plážové volejbalistky Šťastná a Fixová se sešly až před šampionátem a teď slaví

„Moje trvalá spoluhráčka teď hrát nemohla, a tak jsem se zeptala Janči,“ popsala zrod vítězného týmu Šťastná z pořádajícího Happy Sportu Opava. „A potkaly jsme se v sobotu ráno na kurtu...“

Šťastná s Fixovou v opavském Beach centru Kolofík porazily ve finále sestry Lucii a Veroniku Grančaiovy z Beach Academy Viktoria Brno 2:1 (-11, 21, 14), když ve druhé i třetí sadě odvrátily mečbol.

„První set byl na rozkoukání,“ smála se Jana Fixová. „Ve druhém jsme se rozehrály a tie-break jsme se snažily mít pod kontrolou.“

Ema Šťastná dodala, že jim pomohlo domácí prostředí. „Ale bylo to docela o nervy,“ souhlasila.

Fixová si na písek odskočila z klasického volejbalu. „Byl to můj třetí beachový turnaj v roce, ale s Emou jsme si sedly.“ V čem? „Každá už máme něco odehraného, víme, jak se na hřišti pohybovat. Nějaké detaily sice trochu haprovaly, ale základní věci jako třeba obrana byly v pohodě,“ uvedla Fixová. „Janča je vyhranější a zkušenější. Podržela mě, za což jí děkuji,“ dodala Šťastná.

V Beach centru Kolofík už pětadvacet let rostou nadějní plážoví volejbalisté a volejbalistky. Ale nynější titul je pro Opavu úplně první.

„Bývali jsme druzí, třetí, ale titul... je první a moc si ho vážíme,“ řekl David Šťastný, šéf Happy Sportu a otec Emy. „To prvenství je cenné i proto, že se holky daly dohromady až před turnajem a že byly nasazené jako desítky. Pokud by však neměly nějakou kvalitu, na šampionát by se nedostaly.“

Ema Šťastná se raduje ze zisku mistrovského titulu.

David Šťastný doufá, že nynější triumf pomůže dalšímu rozvoji plážového volejbalu v Opavě. „Děti, které v oddíle máme, vidí, že se dá uspět. Ostatně společně s Emou tady trénují, takže vědí, že je to normální holka. Věřím, že to naše mladé hráče a hráčky posune zase o něco dál, aby trénovali a makali a abychom v budoucnu měli takových vítězství více.“

Opavští se těší i z titulu mezi muži, který získali Jakub Malík a Michal Přibyl. „Kluky bereme jako naše, i když hrají za Beskydy,“ usmál se David Šťastný.

Malík je z Šenova u Ostravy, Přibyl z Opavy. „Je to úžasné. Fakt. Moc jsem si přál něco vyhrát doma, v Opavě, kde jsem začínal. Tady to jsou pro mě domácí kurty. A ještě před skvělými diváky,“ pochvaloval si Michal Přibyl.

Ve finále porazili nasazené jedničky Václava Kurku a Kryštofa Olivu z Beachclubu Strahov 2:1 (16, -18, 14). Nechybělo moc a titul neměli, neboť v tie-breaku přišli o vedení 14:11. „Nezvládli jsme v hlavě, že můžeme vyhrát,“ přiznal Jakub Malík.

Vítězství označil za poněkud trpké, protože ve druhém setu za stavu 15:14 si Kryštof Oliva zranil zápěstí. „Bylo divné hrát proti někomu, kdo má zdravotní problémy a dál chce hrát,“ uvedl Malík. „Kluci hodně podávali na mě, ale bojovali jsme,“ prohlásil Oliva.

Malík odmítl, že by záměrně servírovali na zraněného protivníka. „Naše taktika byla hrát hlavně na Vaška Kurku. Hodně jsme ale podávali do středu mezi ně, kde si to Kryštof bral. Nebyl to úplně záměr jít po něm, ale někdy to tak vycházelo,“ řekl Jakub Malík.