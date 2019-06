Češi musejí hrát více se světovou elitou, říká volejbalista Tichý

Mezi přihlášenými týmy jsou také Donovan Džavoronok s Janem Hadravou, který byl letos vyhlášen nejlepším českým volejbalistou, a rovněž české beachvolejbalové legendy Přemysl Kubala s Petrem Benešem.

„Ostravský turnaj nám dal především velké zkušenosti,“ připomněl Marcel Mysliveček zatím největší akci, na níž s Martinem Piherou hráli. Od zimy se připravují v Praze pod vedením trenéra Pavla Krče, který pochází z Ostravy.

„Jejich posun je docela zásadní na to, jak hráli dříve,“ uvedl Krč. „Změnili techniku, způsob hry a vyústěním bylo, že vyhráli českou kvalifikaci na ostravský turnaj Světové série.“

Jenže jasnými českými jedničkami jsou Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří v Opavě chybějí, jelikož se chystají na mistrovství světa v Hamburku.

Může jim vůbec někdo v Česku konkurovat? „My se jim můžeme přiblížit, ale uvidíme, jak moc a jak dlouho nám to potrvá,“ řekl Martin Pihera. „Ale jednou jsme je už porazili,“ připomněl Marcel Mysliveček. „Hlavně musíme podávat stabilně dobré výkony. Pak bychom mohli hrát s každým soupeřem jako oni a prosadit se v Evropě, potažmo ve světě,“ dodal Pihera.

Martin Tichý, který patří mezi české beachvolejbalové stálice, upozornil, že dalším českým dvojicím chybějí především podmínky, aby se mohly plážovému volejbalu věnovat naplno.

O tom se hovoří už hodně dlouho... „Ano,“ potvrdil Tichý. „Ale potřebujeme se konfrontovat s elitními týmy, objíždět turnaje. Nestačí, aby naše nejlepší dvojice hrály jen mezi sebou doma. Je potřeba, aby zpočátku vyrážely třeba na evropské soutěže nižší kategorie.“

Právě díky tomu se Perušič se Schweinerem dostali mezi světovou špičku. „Psychicky a mentálně vyspěli. Soupeři se jich už také bojí,“ všiml si Tichý.

Pavel Krč potvrdil, že Pihera s Myslivečkem zatím vrcholné turnaje nehrají. „Maximálně světovky nejnižší kategorie, kde je ta slabší garnitura, a když přijdou do zápasů jako v Ostravě, kde je kvalita o třídu vyšší, tak to, co umějí, nejsou schopni prodat. Je to i o hlavě.“

Zatímco Tichý s Weissem už dlouho patří mezi českou elitu, Mysliveček a Pihera k nastupující generaci.

Mají vůbec vizi prosadit se ve světě? „Máme, ale je to těžké, protože já pracuji a Martin ještě studuje. Postupně tým budujeme a věříme, že to bude lepší a lepší,“ řekl Mysliveček, který je trenérem Beachclubu Strahov. „Hlavně musím dostudovat,“ dodal Pihera.