Začínáme úplně od nuly, říká plážová volejbalistka Hermannová

„První letošní turnaj máme až koncem dubna v Číně,“ uvedla Hermannová. „Do té doby potřebujeme i v tréninku nějakou soutěživost a v Kalifornii narazíme na Američanky a Kanaďanky. Dorazí také Australanky. Bude tam spousta týmů, s nimiž budeme kvalitně trénovat.“

Minulý týden byla Barbora Hermannová u rodičů v Ostravě. Ve městě mimo jiné točila pozvánku na turnaj Světové série, který bude na přelomu května a června opět v Dolních Vítkovicích a na němž budou s Markétou Slukovou obhajovat prvenství.

Užila jste si doma v Ostravě dovolenou?

Měla jsem menší pauzu od míče. Ale dovolenou bych to úplně nenazvala. Chodila jsem do posilovny. Byl to takový trénink v domácím prostředí, kdy jsem zároveň mohla po delší době vidět rodinu. Bylo to lepší, než abych byla zavřená v Praze v hale.

Touto sezonou startuje kvalifikace na olympijské hry. Bude jiná?

Snad jen v tom, že olympiádu budeme mít v podvědomí a budeme o ní přemýšlet. Jinak ne. Opět bude mistrovství Evropy a letos i světa. To jsou největší akce, na které se letos budeme soustředit.

A co ta olympiáda?

Ta je až za dva roky a v rámci kvalifikace potřebujeme odehrát dvanáct turnajů, což je docela hodně. Letos máme v plánu objet nejméně osm. Olympiáda je tam, v hlavě, ale naším cílem vyloženě není, abychom se na ni kvalifikovaly už tuto sezonu. Rozhodně ale nechceme připustit, abychom se na ni dostaly na poslední chvíli, jako minule do Ria. Tentokrát bychom chtěly být více v klidu, zmáknout postup přes světový žebříček. To znamená udržet si nadcházející dva roky konstantní výkonnost a výsledky.

Jaká je vaše startovní čára v olympijské kvalifikaci?

Začínáme úplně od nuly. Nový žebříček se staví od loňského září, kdy byly první tři turnaje. Ty jsme prošvihly kvůli zranění, ale ta hlavní část bude teď v létě, takže to nejdůležitější je před námi. I spousta dalších týmu podzimní část vynechala a soustředí se až na léto.

Markéta Sluková měla potíže s ramenem. Už je v pořádku?

Je lepší a lepší. Už je to skoro dobré. Ještě máme necelé dva měsíce vše pořádně naladit.

Potěšilo vás, že i letos bude v Ostravě turnaj Světové série?

Rozhodně. I když loni jsme si tím prvním místem nasadily laťku trochu vysoko. Prvenství nebude jednoduché zopakovat, ale pokud se povede opět přitáhnout diváky a dorazí skoro všechny týmy ze špičky, tak i to bude úspěch bez ohledu na to, zda znovu vyhrajeme, nebo ne.

Sledovaly jste, jak se některé dvojice měnily, kdo budou letos vaše největší soupeřky?

To víte, že to sledujeme. Se spoustou týmů jsme v kontaktu. Hlavně se rozpojily Němky. Tam to bylo jako domino. Když se rozešla nejsilnější dvojice, tak následující se rozdělily také. Bavily jsme se o tom s Markétou a zjišťovaly, co a jak. Snažily jsme se přijít na to, jaké nové dvojice mohou být, jak mohou být úspěšné, ale to se uvidí, až začnou hrát. Nějaká překvápka přijdou z Německa. Jinak moc změn nebylo.

Vy jste už sehrané. Bude to vaše výhoda?

To je velká výhoda všech týmů, které jsou spolu nějakou dobu. Dělá to hodně i pro sebevědomí.

Chystáte nějakou novinku ve vaší hře?

Náš herní styl se už nedá tolik dopilovat. Ještě na něčem pracujeme, ale zatím nebudu říkat, oč jde. Je tam jedna změna, kterou chceme naši hru trochu oživit.