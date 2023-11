V našem týmu je vítězná mentalita, říká ostravská smečařka Kojdová

Do Ostravy se odchovankyně Frýdku-Místku vrátila po šesti letech, během nichž prošla francouzským Vandouvre Nancy, Prostějovem, maďarským UTE Budapešť a Duklou Liberec, s níž si zahrála i Ligu mistryň.

Kde se jí líbilo nejvíce? „V Budapešti. Tamější klub mi dost připomínal Ostravu tím, jak byl takový rodinný, měli jsme skvělé fanoušky. A k tomu Budapešť je nádherné město.“

Po šesti letech má v Ostravě úplně jiné spoluhráčky. „Ale se všemi jsem se už dříve znala od vidění,“ podotkla. „K tomu jsem s Terkou Slavíkovou hrála v Prostějově a s Péťou Kašparovou ještě v mládeži ve Frýdku-Místku.“

Uznává, že ostravské družstvo je hodně mladé. „Holky jsou však šikovné, na trénincích se hodně snaží. Baví mě to s nimi, že jsou takové dravé.“ A co říká tomu, že Ostravanky se rozhodly odehrát tuto sezonu bez cizinek?

„Líbí se mi, že se klub snaží dávat spoustu prostoru svým odchovankyním a mladým hráčkám. Je to fajn pro budoucnost celého českého volejbalu,“ řekla třicetiletá Petra Kojdová.

Sestry Kojdovy se v klubech většinou střídaly

Do Ostravy se vrátila dva roky po tom, co tam její o dva roky starší sestra Helena ukončila hráčskou kariéru. Zajímavé je, že Petra přišla do Olomouce a pak poprvé do Ostravy hned poté, co odtamtud odešla Helena... Spolu si zahrály jen v začátcích v Sokole Frýdek-Místek.

Nemrzí Petru, že více nebyly spolu? „Mrzí. Ještě jsme se chtěly sejít v Ostravě, ale nevyšlo nám to. A nemohu říct bohužel, protože mám dvě super neteře,“ usmála se „teta“ Petra.

Ostravanky v sobotu od 17.00 čeká derby ve Frýdku-Místku. Po jedenácti kolech jsou páté, zatímco sokolky desáté.

„Určitě ale chceme bojovat o medaile,“ prohlásila Petra Kojdová. „Věřím nám. Cíle musejí být vždy nejvyšší, bez toho nemůžete sport dělat.“

Smečařka střídá volejbal s prací

Ostatně Kojdová byla ve svých předchozích klubech zvyklá rvát se o nejvyšší příčky. Odmítá však, že by musela do ostravského družstva vnášet vítěznou mentalitu.

„Ta tady byla vždycky,“ prohlásila. „Všechny soupeřky, které k nám jedou, ví, že Ostrava dokáže zápasy otáčet, že máme skvělé fanoušky. Tady se každému hraje nepříjemně.“ Sama to poznala v předchozí sezoně s Libercem... „Přesně tak,“ potvrdila. Silnou stránku týmu vidí v mladické dravosti. „A chceme se opírat o kvalitní servis. Do poslední chvíle nevzdáme žádný zápas, jak jsme to ukázaly hned v prvním kole ve Šternberku, kde jsme prohrávaly už 0:2 na sety, ale stav otočily.“

Petra Kojdová už ale nežije jen volejbalem. Na poloviční úvazek je zubní laborantkou na poliklinice ve Frýdku-Místku.

„Mám skvělé kolegyně, které mi vycházejí vstříc. Čas v práci si mohu určovat podle svých potřeb, takže většinou nevynechám žádný trénink. Je to pro mě vedle volejbalu také rozptýlení,“ pochvaluje si.