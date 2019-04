Být druhý je vždycky zklamání, říká prostějovská volejbalistka Kojdová

„Vždycky, když ve finále skončíte druhý, je to mírné zklamání. Možná je z tohoto pohledu lepší hrát o třetí místo a vybojovat bronz. Na jednu stranu je to tedy zklamání, ale na druhou můžeme být spokojené,“ cítí Kojdová.

Pětadvacetiletá smečařka přišla do Prostějova v létě v rámci omlazovací kůry desetinásobných šampionek, které zahájily novou éru s dietnějším rozpočtem i cíli. Postupem do finále tým dokázal, že přestavbu zvládl. V boji o titul ale tentokrát nebyl pro Olomouc výraznou překážkou. „Olomouc předváděla celou sezonu stabilní výkony. Holky měly hodně těžkou sezonu i vzhledem k tomu, kolik soutěží hrály. Klobouk dolů před nimi,“ vysekla poklonu Kojdová, která za vysokoškolačky jako dvacetiletá také hrála.

Pak odešla do Ostravy, kde během dvou sezon dorostla v oporu, a následně zamířila do Francie. Po roční zkušenosti v Nancy nejprve chtěla zůstat v zahraničí, nakonec ale přijala nabídku Prostějova. Přicházela do nečitelné situace, kdy se nedalo předem odhadnout, jakou bude mít přestavěný tým sílu, ale zároveň s fanoušky namlsanými dekádou nadvlády. „Prostějov byl desetkrát mistr, takže nějaký tlak tam byl. Ale ne tak velký, protože celou dobu byla jako favorit braná Olomouc,“ vysvětluje.

I s obměněným kádrem se čekalo, že Prostějov bude chtít usilovat o medaile, a potvrzoval to v průběhu celé sezony, kdy se pohyboval v první trojce. V základní části a nadstavbě prohrál sedm zápasů, v play off se nadřel na postup už ve čtvrtfinále s Přerovem (3:1), v semifinále pak předvedl epickou vítěznou válku na pět zápasů s Duklou Liberec. „Sama jsem přicházela s těmi nejvyššími ambicemi. Ale říkala jsem si, že letos nebudeme braní jako ten Prostějov, který býval, a že nám všichni půjdou po krku, což se také dělo. Týmy se proti nám víc vyšťavily, chtěly porazit Prostějov a někdy to bylo hodně těžké i s těmi, které bychom měly porazit jasně,“ přiznala Kojdová.

I z toho důvodu je stříbro zřejmě maximum, na jaké mohl letošní prostějovský tým dosáhnout. Jestli bude mít příští rok vyšší ambice, je ve hvězdách, stejně jako zda u toho bude i Petra Kojdová. „Ještě je to otevřené. Na to je brzo, abych říkala, jestli tu zůstanu. Teď budeme slavit,“ dodává.