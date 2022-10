Čísla, data, analýzy. Statistik maká, když ostatní už odpočívají

Rozebíral hru Kolumbijek, od 18.00 dnešních, posledních soupeřek českého týmu. A byť volejbalistky ztratily naději na postup a půjde jim už jen o pátou příčku ve skupině, trenéři a hráčky podrobné informace potřebují.

„Teď mě čeká delší noc, musím utkání do detailu vyladit, abychom ho měli připravené na ranní poradu,“ řekl Sezemský.

ONLINE: Kolumbie vs. Česko zápas v podrobné reportáži od 18:00

Takže?

„Tipoval bych to na práci do dvou hodin v noci,“ podotkl Petr Sezemský. „Je to ale i tím, že hrajeme dva dny po sobě.“

Co musí mít statistik ve výbavě?

„Několik počítačů, kameru, stativ a převodník záznamu utkání z kamery do počítače. A samozřejmě program, kterým se analyzuje hra.“

Petr Sezemský musí předložit trenérům směry útoků jednotlivých protihráček, jejich obranu. „A důležitá je i distribuce nahrávek a úspěšnost útoků každé volejbalistky z jednotlivých zón. Údery musejí přesně sedět s videem, abychom je mohli promítat na poradě, aby nebyly prodlevy. Vše musí být vyladěné, fungovat přesně,“ uvedl Petr Sezemský.

Sám hrál 30 let volejbal. „Ale ne na ligové úrovni,“ upozornil. „Mám však k němu hodně blízko. Navíc u nás v klubu, ve Svitavách, trénuji děcka.“

Podle něj je důležité, aby statistik k danému sportu přičichl. „Jsou i takoví, kteří volejbal nehráli, ale jejich cit pro ten sport je slabší,“ řekl.

A teď to podstatné. Jaký je statistikův podíl na výhře, či porážce?

„To neodhadnu,“ přiznal Petr Sezemský, „ale tipuji, že jeden dva body za set.“

Tak málo? Stojí ta dřina a čas vše sledovat a podrobně rozebírat vůbec za to?

„Samozřejmě, dva body jsou dobré, vždyť rozhodují set...“ odpověděl Petr Sezemský.