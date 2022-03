Strašné, říká liberecký trenér Brom o koučování z tribuny

Na lavičku nesměl. V předchozím zápase v Karlových Varech byl totiž za protesty přísně vyloučen a dostal zákaz vstupu na palubovku na dva zápasy.

„Bylo to strašné takhle koučovat, ale dostal jsem trest a tak to je. A čeká mě to ještě v pátek ve Varech,“ uvedl Petr Brom, který byl kromě toho rozmrzelý i z porážky svého týmu 0:3.

Liberečtí tak prohrávají v sérii, která se hraje na tři výhry, už 0:2 na zápasy. Třetí čtvrtfinálové utkání, v němž budou muži Dukly proti favoritovi odvracet hrozbu vyřazení a konce sezony, se hraje v hale Karlovarska v sobotu od 18 hodin.