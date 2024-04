Dřina na začátek. Perušič se Schweinerem v Tepicu porazili Italy

„Vzhledem k tomu, že David už dlouho bojuje s nějakou angínou či něčím podobným, tak naše taktika byla jiná než obvykle, zejména co se týká rizika na podání. Z toho pramenily chyby v prvním setu, protože jsme se trochu splašili a začali ani ne tak riskovat, jako spíš kazit. Naštěstí se nám nakonec podařilo najít rozumný kompromis a díky tomu zápas vyhrát,“ řekl Perušič ČTK.

Ve vyrovnaném souboji Češi ztratili první set v koncovce. Ve druhé sadě si turnajové dvojky vypracovaly až pětibodový náskok, ale Italové vyrovnali na 16:16. Perušič se Schweinerem znovu odskočili a nakonec proměnili třetí setbol.

V tie-breaku vedli pražští plážoví volejbalisté i díky dvěma esům už 6:2, avšak desátí nasazení záhy srovnali. Nakonec rozhodl až Schweinerův blok za stavu 15:14.

„V tie-breaku už jsme hráli o něco lépe. Pořád to v mnoha ohledech nebylo ideální, ale naštěstí se to ukázalo dostačující,“ řekl Perušič. „Je to určitě důležité vítězství. Nejenom kvůli tomu, že bylo spíš vybojované než vyhrané nějakou kvalitou, ale i kvůli tomu, že naše skupina může být hodně zamotaná,“ doplnil devětadvacetiletý polař.