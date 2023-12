Odložit šachy? Perušič přemýšlí, kde by ubral, Schweiner vyhlíží první turnaje

„Musím se na to zaměřit, protože kdyby se mi něco stalo během přípravy na olympiádu, bylo by to špatné,“ ví Perušič, kterého trable v poslední době provázely. „Už jsem ale v pořádku, krk mě nebolí,“ ujišťuje. „Bohužel jsem si zranění vybral v ne úplně vhodnou chvíli, přičetl bych ho náročným posledním měsícům a dlouhé sezoně.“

V ní společně s parťákem Schweinerem překvapivě ovládli v říjnu mistrovství světa v Mexiku. Díky obrovskému úspěchu si tak zajistili účast na olympiádě v Paříži, jejich hřiště vyroste přímo pod Eiffelovou věží. Ještě předtím však české volejbalisty čeká několik dalších turnajů.

„První odehrajeme na začátku března, takže s přípravou začneme hned v polovině ledna,“ líčí Schweiner. „Dáme se fyzicky do kupy, zahojíme zranění a vrhneme se do práce.“

Především Perušič do přípravy zařadí i regeneraci, časté zdravotní trable ho před důležitou sezonou varují. „Je to známka že stárnu,“ směje se 29letý sportovec. „Určitě budu víc v kontaktu s lékaři a fyzioterapeuty, musíme zanalyzovat, proč jsem byl tolikrát zraněný. A udělat vše proto, aby to tak nebylo i příští rok.“

Zejména před bitvou pod pěti kruhy by Perušič nerad řešil podobné problémy. „Nejspíš jsem letos přecenil vlastní schopnosti, dělal jsem hodně věcí najednou, což je něco na čem bych měl zapracovat,“ dumá. „Možná bych měl omezit hraní šachů? Asi ne. Ale určitě se najde něco, kde bych mohl ubrat.“

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner slaví zisk titulu mistrů světa na šampionátu v mexické Tlaxcale.

Na olympiádě by totiž oba rádi zopakovali fantastické výkony z mistrovství světa, které jim nakonec vynesly nejcennější medaile. „Ještě jsme ani neměli čas je pořádně oslavit s blízkými, protože během dvou týdnů, co jsme v Česku byli, jsme plnili mediální povinnosti,“ prozrazuje Schweiner. „Teď je ideální čas, abychom to napravili. A oslavovat budeme hlavně jídlem.“

Jednou z odměn byla volejbalistům a velkým kamarádům, kteří se rádi vtipně pošťuchují, anketa Sportovec roku, ve které skončili druzí za wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou.

„Je pro nás obrovskou ctí být mezi nejlepšími,“ těší je oba. „Jsme rádi, že jsme beach volejbal přivedli do top desítky, protože je u nás spousta kvalitních sportovců, i když jsme tak malá země,“ připomíná Schweiner.

Během skvělé sezony si mistři světa získali přízeň mnoha fanoušků a nové sledující na Facebooku, na kterém baví lidi vtipnými příspěvky a fotkami. Teď by diváky rádi potěšili dalším velkým úspěchem.