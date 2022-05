Podmínky nám hodně pomohly. Perušič a Schweiner jdou v dešti a chladu dál

„Podmínky nám hodně pomohly, protože hra Španělů je hodně založená na podání, které jim od začátku až na pár es příliš nešlo,“ potvrdil Ondřej Perušič. „Jednak jsme dobře přihrávali a dostali jsme se i z několika těžších situací. Oni museli přejít na plachtící servis, který není jejich nejsilnější zbraní, a to v kombinaci s naším nadstandardním výkonem rozhodlo.“

Vám nepříznivé počasí nevadilo?

David Schweiner: Přiznám se, že ne úplně déšť, ale tohle chladnější počasí mám mnohem raději než sluníčko a teplo. Takže paradoxně jsem si asi vybral špatný sport (usmívá se).

Ondřej Perušič: Je vidět, jak geografická poloha ovlivňuje, jak komu vyhovují jaké podmínky. Jestli si vzpomínáte na rok 2018, tak jsme tady v dešti hráli s Rusy a to jsme naopak my po dešti šli s výkonem dolů a oni nás porazili. Proti jižnějším státům jako je Španělsko jsme trošku zocelenější. Ale roli tam hrály i věk a nějaká únava, proto oni mají v nohách více zápasů.

Bylo to jejich páté utkání na turnaji, jelikož hráli kvalifikaci. Takže to bylo znát?

Schweiner: Mohlo to hrát roli. V kombinaci s chladným počasím, v němž pro ně asi nebylo snadné, aby se udrželi rozcvičení. Oba bychom si ale přáli, abychom ve čtyřiceti letech byli v takové formě jako Pablo. Klobouk dolů před ním.

Zdá se, že vaše výkonnost na tomto turnaji stoupá. Je to tak?

Schweiner: Vzhledem k tomu, jak jsme hráli ty předchozí dva zápasy, tak bylo těžké být ještě horší. Jsme rádi, že jsme se zlepšili a doufám, že se nám tento výkon podaří zítra zopakovat. Kdybychom chtěli, aby to bylo ještě lepší, to už bychom si asi přáli moc.

Jak moc vám v nadcházejícím play off pomůže, že jste splnili základní cíl, že jste mezi osmi nejlepšími týmy?

Schweiner: Postup do čtvrtfinále je důležitý i z dlouhodobého hlediska, protože po změně pravidel se počítají poslední tři výsledky a jeden horší může zarotovat pořadím, přičemž bychom se třeba mohli propadnout do kvalifikace. A pak jsme rádi, že můžeme hrát o čtyřku a ještě doma v Ostravě.

S Gavirou a Herrerou pravidelně trénujete. Bylo zvláštní hrát s nimi poprvé soutěžní zápas?

Perušič: Je pravda, že se dobře známe, věděli jsme co od sebe čekat. Nám se ale ten zápas extrémně povedl, hráli jsme doma. Španělům nešel servis a zejména v dešti, v tom tvrdším písku, potřebovali proti nám dobře podávat. Nemají totiž nejvyšší blok, což je na tvrdším povrchu hodně znát. Útočníci si často pomohou tím, že se snaží udržet úder nahoře a z toho plynulo málo španělských bloků.

Měli jste po předchozích dvou zápasech, které jste dotáhli do tie breaku a jeden jste vyhráli a druhý ztratili, obavy, že byste nemuseli postoupit ze skupiny?

Perušič: To, že nemusíme postoupit si letos uvědomujeme více, než kdy jindy. Dále jdou jen dva týmy a v elitní šestnáctce jsou všechny zápasy extrémně vyrovnané, což jsme viděli. Vzhledem k tomu, jak jsme tady hráli předchozí ročníky, tak jsme si už před turnajem vysloužili spoustu pozitivních vět ve smyslu - tak letos konečně vyhrajete. Což je optimismu, který bych rád měl, ale nejsem si tím úplně jistý.

Takže se strachem jste do toho rozhodujícího duelu nešli?

Perušič: Náš každoroční hlavní cíl v Ostravě je hrát dobrý beachvolejbal, který by se líbil divákům, abychom se tady předvedli. To se nám zatím povedlo, byť výkony zejména na začátku turnaje nebyly úplně ideální. Byla tam směsice drobného strachu, že bychom nechtěli doma vypadnout. Naopak jsme si přáli nalákat diváky na sobotní play off s českou účastí. Zároveň to byla i velká motivace, protože tenhle turnaj máme velice rádi. Doufáme, že se v něm udržíme co nejdéle.