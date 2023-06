Fair play v Ostravě. Ten míč byl dobrý, přiznal Perušič bod soupeřům

Perušič, který byl u čáry ale protihráčům potvrdil, že míč byl dobrý...

„Tady v tom se oba s Davidem snažíme jít příkladem. Zejména na té úrovni, kde se nacházíme my, tak máme určitou odpovědnost i za to, co předáváme mladším generacím,“ řekl Perušič. „Nelíbí se mi, když někdo za každou cenu zapírá jasnou teč, nebo přísahá na různé členy rodiny, že míč byl určitě v autu a přitom byl půlkou na čáře.“

Dodal, že obzvlášť, když mají se soupeři kamarádské vztahy, tak se snaží případné pochyben í hlásit. „Ale na Tour to není běžná věc, to bych lhal. Ale byl bych rád, kdyby byla.“

Pokud soupeř požádá, tak sudí by měl sejít z empiru a jít se na místo dopadu míče podívat. V tomto případě nemusel.

„Těžko říct, jak by to vyhodnotil, protože se velmi často dočkáme velmi překvapivých rozhodnutí. Už jsme to viděli i tady,“ řekl Ondřej Perušič. „Tohle je pro nás automatické. Jasně, každý chce vyhrát. Ale vítězit za cenu toho, že budeš dělat nefér gesta a nepůjdeš příkladem, se nevyplatí.“

David Schweiner dodal, že ten míč byl stejně dobrý. „Takže nikomu jsme nedali nic navíc.“