Perušič a Schweiner: Přímý postup je velká pomoc, měli bychom být ve výhodě

„Je to velká pomoc, že nemusíme hrát předkolo, že už máme dnes volno,“ oddechl si Schweiner. „Každý další zápas na téhle úrovní je unavující, takže v sobotu bychom měli být ve výhodě.“

Po čtvrteční výhře nad Španěly Menéndezem a Huertou 2:0 dnes přešli přes Lotyše Samoilovse a Šmedinše 2:1 (-18, 21, 16), kteří v Ostravě bojují o olympiádu.

Byl to důvod prvního ztraceného setu?

„Ten jsme prohráli spíše kvůli našemu výkonu,“ odpověděl David Schweiner. „Oni hráli dobře, my špatně, hrozně moc jsme chybovali. Zatlačili nás servisem, ale jsem moc rád, že jsme se od druhého setu zlepšili.“

Dodal, že začali lépe přihrávat, takže měli lepší pozici pro útok. „A to je pak vždy jednodušší,“ uvedl Schweiner, který téměř celý zápas přihrával, jelikož protivníci podávali na něj. „Šli po mně. V tom prvním setu se jim podařilo mě zatlačit do zadní části kurtu a když vám nahrávka letí zezadu, není to úplně příjemné.“

Schweiner se musel vyrovnat i s tím, že mu sudí jednou zapískal nečistou nahrávku. Nijak ho to nerozhodilo.

„S tím se už nedalo nic dělat. Vím, že příště to musím zahrát trošku lépe, aby mi to nepískli. Trenér Andrea nás učí, abychom si tohle nebrali k srdci, že jde o součást systému. Další balon už jsem o tom nevěděl.“

Perušič dodal, že David je navíc vynikající nahrávač, takže ho to vůbec nepoznamenalo.

„Ó díky,“ usmál se Schweiner.

Turnaj má pro české jedničky zatím podobný průběh jako před dvěma roky, kdy došli do finále. Rovněž vyhráli skupinu a porazili Lotyše, což by mohlo být dobré znamení...

„Rozhodně je to lepší znamení, než kdybychom teď s Lotyši prohráli,“ usmál se Ondřej Perušič. „Když jsme viděli, kolik vynikajících týmů končí na druhém nebo třetím místě ve skupině, tak mít kolo navíc a půl dne navíc na regeneraci je velké plus. Doufám, že to v sobotu zužitkujeme.“

Jak se tedy nejlépe na nadcházející play off připravit?

„Pokusíme se hlavně co nejlépe zregenerovat. A počkáme si, koho nám přidělí los. Ale určitě se půjdeme podívat i na naše možné soupeře,“ uvedl Ondřej Perušič.