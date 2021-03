Perušič a Schweiner velebí italského trenéra: Naučil nás chápat beachvolejbal

Právě spolupráci s Tomatisem přičítají čeští reprezentanti největší podíl na svém vzestupu, který korunovali v pátek titulem z prestižního katarského podniku.

„On je rozhodující faktor, který nás naučil chápat celý beachvolejbal,“ přiznává Schweiner. „Naučil nás reagovat na jednotlivé situace, přizpůsobovat se hře i podmínkám a měnit taktiku. I teď v Dauhá se nám podařilo otočit téměř prohrané zápasy právě změnou taktiky,“ podotýká.

Češi s italským trenérem spojili síly před pěti lety a byť ze začátku těžce hledali společnou notu, nyní vliv mentora oceňují.

A spokojený je i sám Tomatis, který k českým novinářům hovořil z hlavního města své země: „Nejdřív bylo klukům složité vysvětlit, co je dobré pro jejich růst. Ale po několika letech je vidět, že mi věří a že se to vyplácí. Teď už je spolupráce naprosto jiná a také úspěšnější. Vítězství v Dauhá je velkou odměnou za tvrdou práci, kterou jsme za celých pět let udělali.“

Postupný růst výkonnosti demonstrovali Perušič a Schweiner druhými místy na turnajích v Mersinu 2018 a Ostravě 2019. Za poslední rok sice vinou pandemie nemohli progres ukázat na dalších akcích, o to více sil tak vrhli do tréninku.



Pod Tomatisovým dohledem vybrousil český pár herní systém od nahrávek až po omezení přímých chyb na útoku. „A velký krok kupředu jsme udělali také v taktickém pojetí,“ zdůrazňuje italský kouč.

Jeho svěřenci díky tomu dokráčeli na hvězdné akci v Dauhá z pozice nasazených čtrnáctek až k titulu. Prvnímu v historii českého mužského beachvolejbalu.

„Ohlasy po zápasech byly neskutečné, tribuny na místě sice byly prázdné, ale věděli jsme, že z Česka máme alespoň virtuální podporu,“ těšilo Schweinera. „Vědomí, že fanoušci jsou s námi u obrazovek, jsme v průběhu turnaje pociťovali.“

Z Kataru si Češi přivezli prémii 20 tisíc dolarů a 800 bodů do žebříčku, titul je tak výrazně přiblížil k účasti na olympijských hrách v Tokiu.

„Už od doby, kdy jsme se dali dohromady, tak jsme na olympiádu chtěli jet. I když to ze začátku nebylo úplně reálné,“ vzpomíná Perušič. „Teď jsme ke kvalifikaci velmi blízko, ale myslím, že v dalších turnajích nás to nebude svazovat. Máme nějakou dobu, abychom si úspěch užili, pak se zase vrátíme do tréninku.“



„Tlak z nás tímhle výsledkem padá a je to zároveň motivace do dalšího tréninku. Vítězství nám dodá sebevědomí, že můžeme pravidelně porážet top světové týmy,“ doplňuje Schweiner, který se tiskové konference zúčastnil prostřednictvím videohovoru z Tenerife, kde už sonduje podmínky pro další přípravu českého páru.

Po krátkém volnu budou Perušič a Schweiner směřovat trénink k měsíčnímu pobytu v Mexiku, kde je v dubnu čekají hned tři čtyřhvězdičkové turnaje za sebou.

„Chceme tam vzít fyzioterapeuta, mezi turnaji je vždy den volno a kvalitní regenerace a odpočinek bude rozhodovat,“ spřádají Češi plány na další úspěšné tažení.