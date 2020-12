Šmídová se jako maminka vrací domů, posílí brněnské Šelmy

Odchovankyně sousedního Králova Pole, kde hrála pod dívčím jménem Vincourová, působila od roku 2014 v Itálii, Polsku a pod domácími sítěmi i v Prostějově. Jako kapitánka loni dovedla národní tým k vítězství v Evropské lize.

Manžel přední české volejbalistky Filip Šmíd hraje basketbal v ligovém NH Ostrava.

„Šelmy mají dobře složený tým, pokud se nám vyhnou zranění, tak věřím, že to může být dobrá sezona,“ řekla Šmídová.



Šmídová tak bude vedle Soni Novákové a Šárky Šloufové třetí nahrávačkou, ale trenér Ondřej Boula si z toho těžkou hlavu nedělá. „V tréninku se protočí všechny nahrávačky, to bude jediná změna. Navíc jim Pavla může ulehčit situaci, například Soně po fyzické stránce,“ uvedl kouč.

Příchod Šmídové do týmu Šelem zapadá do koncepce klubu, který dává prostor zaměstnaným hráčkám a matkám, čemuž je uzpůsoben i tréninkový proces. Do pondělního extraligového zápasu s Libercem od 17:10 ještě Šmídová nenastoupí, neboť vedení vyřizuje přestupní formality.