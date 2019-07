První cizinky v Olympu: slovenská nahrávačka a smečařka z Ukrajiny

„Pokud nepočítám Slovenky ve federální éře, tak je to v klubové historii poprvé, kdy máme zahraniční hráčky,“ řekl trenér Stanislav Mitáč. „Loni jsme nastavili trend, že chceme pro posun něco udělat a jdeme za ním i letos.“

Loňská revoluce v pražských Vršovicích přilákala na post asistenta trenéra Martina Hrocha a do kádru postupně tři reprezentantky. Nahrávačka Kateřina Valková se brzy zranila, ale nahradila ji Pavla Šmídová a blok posílila Barbora Purchartová.

„Kádr se stabilizoval, byl silnější a dokázal konkurovat nejlepším českým týmům. Škoda jen, toho samotného závěru. Potají jsme chtěli zabojovat o bronzovou medaili,“ ohlíží se kouč Mitáč a dodává, že v sérii o bronz jeho hráčky postihl infekční zápal plic. „Postupně lehla Staňková, Kalhousová a Komárková.“

Nahrávačka Kateřina Valková (na snímku vlevo) z Olympu odchází, naopak blokařka Barborová Purchartová v Praze prodloužila smlouvu.

Před novou sezonou se kádr Olympu opět zatřásl. Loučí se obě nahrávačky.

„Trošku jsme propásli jednání s oběma hráčkami, kdy nám obě daly jakous takous šanci na prodloužení. Šmídová odešla do Polska a Valková nám těsně před podpisem oznámila, že jde do Německa,“ okomentoval odchody Mitáč.

Nicméně už dokázal najít náhrady. „Máme podepsanou slovenskou reprezentační nahrávačku Lenku Ovečkovou a také naši reprezentantku Lucii Smutnou,“ hlásí kouč Olympu.

Radost má i z toho, že smlouvu prodloužila reprezentační blokařka Barbora Purchartová. „Tým potřeboval zkušenou hráčku, což Bára je. V reprezentaci dokazuje, že je nesmírně kvalitní středovou hráčkou a věřím, že po Olomouci, vytvoří s Pavlínou Šimáňovou nejlepší blokařkou dvojici v extralize.“

Olymp se po 19 letech přihlásil do pohárů

Olymp chce v příští sezoně znovu bojovat o medailové pozice a po 19 letech se navíc přihlásili do evropských pohárů. „Chtěli bychom hrát v domácí hale, ale jsme si vědomi, že nesplňuje parametry evropské federace. Vyřešit by to mohl pronájem, některé z pražských hal. Předběžně jsme se navíc domlouvali s Kladnem,“ přibližuje Mitáč situaci okolo Vyzývacího poháru.

Do pohárů by měl jít i s reprezentační smečařkou Ukrajiny. V Praze se schyluje k podpisu Karyny Denysové. „Ve světě je to trend, že se týmy mísí napříč národnostmi. Bohužel pro vývoj v České republice to svědčí spíš o tom, že nedorůstají dobře připravené a kvalitní hráčky juniorského věku, aby mohly nastoupit na místa hráček odcházejících do volejbalového důchodu,“ přemítá Stanislav Mitáč.

A hledá také nástupce za Martina Hrocha, který zamířil na zahraniční angažmá do francouzského Quimperu. „Je to pro nás obrovská ztráta, protože jsme na práci Martina vsadili ve velkém a bylo to vidět. On byl jedním z těch, kteří pozastavili náš propad a jeho práce se dá zpětně hodnotit jako pozitivní a přínosná, protože nás všechny obohatil,“ říká na adresu svého už bývalého asistenta kouč Mitáč.