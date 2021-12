Na boj o titul myslíme, přiznává ostravská volejbalistka Kotlabová

„Zvažovala jsem, že se už usadím a začnu další životní kapitolu,“ přiznala Kotlabová. „Ale Pompe (ostravský trenér Zdeněk Pommer – pozn. red.) tušil, že s koncem kariéry nejsem úplně smířená.“

Když ji kouč lákal do Ostravy, říkal jí, že přece nemůže přestat hrát, když se Šternberkem a Přerovem bývala v extralize devátá desátá..., že by si zasloužila být výš.

„Domluvili jsme se a bylo to dobré rozhodnutí,“ pochvaluje si devětadvacetiletá vystudovaná fyzioterapeutka.

„Vždy jsem v ní viděl potenciál, takže jsem rád, že to v této sezoně potvrzuje. Je pracovitá a zatím velmi dobře drží laťku bodů, které v zápase posbírá,“ uvedl Zdeněk Pommer.

Kotlabové s průměrným ziskem 4,24 bodu na set patří čtvrté místo mezi extraligovými volejbalistkami.

Její Ostrava je po 15 kolech v čele extraligy o bod před Libercem, který v přímém souboji o první místo přivítá v sobotu od 17.00.

„Na ten zápas se už těšíme,“ uvedla Sandra Kotlabová. „Zřejmě nikdo na začátku sezony nečekal, že budeme s Libercem hrát na špici, ale doufám, že předvedeme naši hru a porazíme je.“

Půjde také o souboj dvou nejlepších univerzálek soutěže, vás a Nikoly Kvapilové. Bude pro vás utkání o to prestižnější?

Určitě. Nikča hraje skvěle. Budu jen doufat, že se jí vyrovnám. A kdybych ji předčila, to by bylo super (usmála se).

V Liberci jste těsně prohrály 2:3, takže nebudete týmem, s jehož vítězstvím nikdo nepočítá?

Papírově asi ano, ale extraliga je rozehraná tak, že každý může porazit každého. Uděláme vše pro to, abychom uspěly.

Liberečanky přijedou poté, co doma v Lize mistryň jasně prohrály s italskou Novarou 0:3. Může vám to pomoci?

Mohly by být psychicky trochu dole, ale naopak budou chtít ukázat, že umějí hrát dobrý volejbal a určitě se na nás nahecují.

Vy jste si s Ostravou poprvé v kariéře zahrála evropský pohár. Hrálo i to roli při vašem rozhodování zůstat ještě v extralize?

To bylo pro mě také lákadlo. Evropská soutěž je vždy o něčem jiném, jsou tam úplně jiné týmy, je to prestižní věc. Sen každé hráčky. A i když jsme ve Vyzývacím poháru vypadly s Panathinaikosem Atény, byla to velká zkušenost.

V této sezoně patříte k nejvíce bodujícím hráčkám. Ve statistikách jste tak vysoko snad poprvé za celou kariéru. Čím to je?

Spoluhráčkami. Řekněme, že Ostrava je někde jinde než moje předešlé týmy Šternberk a Přerov. Musím být vděčná holkám v družstvu, že míč lépe přihrají, lépe připraví na útok a pomohou mi i v jiných činnostech.

Přitom máte hodně mladý tým, že?

Ano, jsou tady holky pomalu o čtrnáct let mladší než já, ale na hřišti to není vidět. Hrají výborně.

Nechají si od vás zkušenějších poradit?

Určitě. Vědí, že mají pořád na čem pracovat. Mají potenciál se stále zlepšovat. I od nás starších rady rády přijmou.

Pomýšlíte po výborném startu sezony na boj o mistrovský titul?

Myslíme na to, ale snažíme se zůstávat nohama na zemi. Sezonu jsme rozehrály skvěle, ale teprve bude končit základní část. Přijde nadstavba, play off. Ale uděláme vše pro to, abychom dosáhly co nejlepšího výsledku v Českém poháru i extralize.