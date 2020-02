Zablokovat tak Zajceva, přeje si Sedláček před zápasem s Modenou

Václavík: Nejdeme do utkání s tím, že dostaneme na frak Modena je světová volejbalová elita. Dvanáctinásobný italský šampion, naposledy v roce 2016. A soupeř volejbalistů Ostravy v Poháru CEV. Osmifinálová odveta v hale Sarezy v Moravské Ostravě se hraje dnes od 18.00 a je téměř vyprodaná. Zbylé vstupenky budou k dostání dnes od 17.00 v pokladně haly.

Modena přiletěla do Ostravy povzbuzena výhrou v nejvyšší italské soutěži nad nejlepším světovým klubem současnosti – Civitanovou 3:1. V Sérii A je třetí jen dva body za Perugií a Civitanovou.

„Nejdeme do utkání s tím, že dostaneme na frak. Pokusíme se, aby to byl co nejhezčí zápas, abychom z něj měli dobrý pocit,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Všichni asi vědí, že to na postup úplně nevypadá, ale rádi bychom dokázali, že volejbal umíme i proti těm nejlepším.“

Ostravští v Modeně prohráli 0:3, přičemž v žádném setu se nedostali přes 17 bodů. Doma potřebují vyhrát 3:0 či 3:1, aby si vynutili rozhodující zlatý set do 15 bodů. „To by bylo skvělé, protože bychom ho hráli doma,“ usmál Jan Václavík.

Upozornil, že Modenští nemají ve hře moc skulin, přes které by se Ostravané prosadili. „Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí, ale přejeme si, aby nám šel servis, čímž bychom jim znemožnili rychle kombinovat v útoku.“

Jan Václavík z modenských volejbalistů nejraději sleduje nahrávače Micaha Christensona a smečaře Matthewa Andersona. „Pozoroval jsem je, už když hráli za americkou reprezentaci,“ podotkl. „Ale jsou tam i Zajcev, výborný Kaliberda, blokař Holt... Těch jmen mají hodně. Pro fanoušky to určitě bude zážitek. Doufám, že budeme hrát důstojnou roli.“

A další velké jméno má Modena na postu trenéra – tím je někdejší italský reprezentant, trojnásobný mistr světa Andrea Giani.