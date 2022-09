Mladý tým ostravských volejbalistů hledá stabilitu, ale chce do play off

Musíme si více věřit, říká Fořt Kapitán ostravských volejbalistů, smečař Dominik Fořt, uznává, že příprava týmu byla herně i výsledkově poněkud rozpačitá. „Pořád máme na čem pracovat, ale jde to postupně nahoru. Jen nám chybí trochu více výher, abychom si více věřili,“ řekl Fořt. Jak se daří zapojovat do hry nového nahrávače Artura Blažeje?

Obměna týmu byla docela radikální, osobně jsem až tak velkou nečekal. Na nahrávce jsou občas neshody, ještě to není ideální. Víme, že se musíme sehrát. Váš kádr je hodně mladý...

To jsem nejdříve vnímal pozitivně, že v týmu bude plno elánu, sil. To tam je, ale trochu nám chybí větší klid, větší víra v úspěch a drzost. A neschází vám i nějaký pořádný hecíř?

Jsem sice kapitán, ale nejsem ten, kdo by po někom řval a snažil se to na hřišti rozbouřit. Hecovat se musíme kolektivně, musí to vycházet ze všech. Po mladých nemůžeme chtít, aby ostatní burcovali. Musíme se podporovat navzájem. Pokud ne, prohrajeme i s klukama z první ligy. Na hřišti musejí jít všichni za společným cílem, za výhrou. Co musíte především zlepšit?

Nedaří se nám trestat lehké balony, které na naši stranu hřiště přijdou, ale s tím jsme se potýkali i minulou sezonu. Víme, že to musíme zlepšit. Nač si troufáte v sezoně, v níž po dvou letech hrozí sestup?

Doufám v play off, ale uvidíme. Tím, že hrozí pád, budeme nejen my pod tlakem, ale to je správné, protože pořád je o co hrát. Tak by to mělo být furt