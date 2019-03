Ostravští volejbalisté trénovali s fanoušky. Super změna, chválili

Mezi příznivci, kteří si přišli vyzkoušet volejbal s extraligovými hráči, převažovaly ženy. „Ale to klukům vůbec nevadí, jsou rádi, že dam je většina,“ usmál se ostravský trenér Jan Václavík, který s nápadem přišel. „Ale není to žádná novinka. Už dříve jsme to dělali.“

Jak připomněl ostravský manažer Tomáš Zedník, před takovými pěti lety se stejná akce setkala s úspěchem. „Teď před play off chodilo více diváků, takže jsme chtěli udělat něco, co by je ještě více přitáhlo,“ podotkl Zedník.

Ostravští se ve čtvrtfinále extraligy utkají s Karlovarskem. Sérii na tři výhry začnou v úterý v 17.00 doma. „A budeme přidávat tribunu, tak chceme utužit vztahy s fanoušky, aby jich přišlo co nejvíce,“ dodal Jan Václavík.

Trochu se bál, že dorazí jen čtyři fandové... „Ale nakonec nás je tolik, že využijeme dvě hřiště,“ řekl. Do přípravy s hráči se zapojilo čtyřiadvacet fandů.

Pod vedením kondičního trenéra Davida Ulrycha začali rozcvičkou. Až pak se dostali k míčům.

„Moc mě to baví. Je to něco jiného než u nás v Kopřivnici, kde hraju,“ řekla Klára Pavelková, která v Ostravě studuje. „Je to úžasné, i když musím furt koukat nahoru, jak jsou ti kluci vysocí.“

Možnost trénovat s extraligovými hráči si pochvaloval i Jan Čížek. „Vždycky jsem si chtěl zahrát s někým, kdo hraje už déle a umí to, zkusit si takový trénink,“ uvedl Čížek, který volejbal hrál dva roky, ale kvůli studiu přestal.

„Je to super. Změna. Naladíme se na play off,“ řekl ostravský smečař David Janků. „Vše je v přátelském duchu.“

Ostravští hráči se výborně bavili. A třeba univerzál Mitchell Beal utkání s fandy hodně prožíval. „Nice! Nice!“ křičel, když jeho spoluhráčka úspěšně zahrála míč. A body počítal česky. Češtinu používal i rakouský smečař Anton Menner. „Dobrý trénink,“ pochvaloval si.

A objevily se mezi příznivci i nějaké talenty? „Nějací volejbalisté a volejbalistky tady jsou... Jsou mladí a šikovní. Je znát, že někdo to zkouší poprvé, ale někdo volejbal hraje,“ uvedl Janků.