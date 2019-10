Obhájci bronzu z Ostravy skládali mužstvo jednodušeji než loni

„Bude to mnohem těžší než loni,“ podotkl ostravský kapitán David Janků. „Extraligové týmy se neuvěřitelně posílily. Ale uděláme vše pro to, abychom uspěli. Musíme si klást postupné cíle, ale hlavní bude dostat se do play off. Pak se může stát cokoliv.“

Trenér Jan Václavík souhlasí, že vždy je náročnější dobrý výsledek zopakovat. „Nějaké jméno jsme si vydobyli, ale soupeři už s námi budou více počítat. Budu rád, když stejně jako v minulé sezoně i v této dojdeme o kousek dále, než na co máme.“

Umístění do šestého místa znamená přímý postup do play off. Týmy na sedmém až desátém místě budou hrát předkolo vyřazovací části. Poslední, dvanáctý, celek čeká baráž s vítězem první ligy.

Ostravští vstoupí do sezony v neděli od 17.00 v Příbrami. Příští týden v sobotu (18.00) nastoupí v Brně a doma se poprvé ukážou ve třetím kole, kdy 21. října od 19.20 přivítají obhájce titulu z Českých Budějovic. „Mužstvo jsme skládali jednodušeji než loni,“ prohlásil Jan Václavík.

Připomněl, že odešli smečaři Menner do Friedrichshafenu a Beal do švýcarské Jony a blokaři David a Kotas ukončili vrcholovou kariéru. Nahradili je slovenský reprezentační smečař Jakub Ihnát a polský blokař Mariusz Marcyniak. Blokaře dále doplnil Ondřej Muroň z juniorského týmu a na post univerzála se po roční pauze vrátil Radek Šoltys.

VK Ostrava Nahrávači: Blažej Podlešny (Polsko) a Jan Štefko

Blokaři: Mariusz Marcyniak (Polsko), Ondřej Muroň a Oliver Sedláček

Smečaři: Vojtěch Bauman, Jakub Ihnát (Slovensko) a David Janků

Univerzálové: Jakub Dvořák a Radek Šoltys

Libera: Damian Sobczak (Polsko) a Matouš Vancl (může hrát i na smeči)

Trenér: Jan Václavík

„Přípravu jsme absolvovali bez tří reprezentantů,“ připomněl Václavík. „Nepočítali jsme s tím, že se na mistrovství Evropy dostanou všichni tři, ale je to paráda, že si udrželi jméno z extraligy a dostali se tam. Z toho, co načerpali, budeme v budoucnu těžit i my v Ostravě.“

Pro reprezentanty bylo nejnáročnější zvykat si na jiné balony, jelikož česká liga se hraje s míči značky Gala a evropský šampionát s Mikasy. „Je to znát na servisu,“ uvedl David Janků, jenž byl v národním týmu s Oliverem Sedláčkem. Slovensko reprezentoval Jakub Ihnát. „Jinak jsme celkem sehraní. Nahrávač tu byl už minulou sezonu, a to je nejdůležitější. Věřím, že do neděle bude vše v pořádku.“

Tomáš Zedník si přeje, aby si hráči sedli jako v předešlé sezoně. „To bylo pěkné dívat se, jak bojují, jak jsou spolu a tlačí zápasy k vítězství.“