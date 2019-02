Výtečný servis, jistá přihrávka. Ostrava je ve hře o třetí místo

„Teď nám to lepí. Jen nesmíme zpychnout a pořád musíme vědět, co nás nahoru dostalo,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík.

Co tým zvedlo?

„Poctivý a dobrý trénink. Nelámali jsme hůl, i když se nám zpočátku nedařilo. Tomu, co děláme, jsme nepřestávali věřit. Předchozími výhrami jsme si zvedli sebevědomí, což se odráží i na naší hře,“ odpověděl Václavík.

„Ano, začali jsme si více věřit. Řekli si, že budeme hrát uvolněněji a hlavně jsme začali solit do servisu, protože na tom musí být postavená naše hra,“ řekl ostravský blokař Václav Kotas. „My jsme se zvedli především na servisu, který nám zpočátku moc nešel.“

Ostravští v minulých třinácti kolech jedenáctkrát naplno bodovali, jen dva duely ztratili. Dvě kola před koncem mají jistotu čtvrtfinále, jelikož jsou o devět bodů před šestou Příbramí i sedmým Brnem.

Do play off půjdou nejhůře z nynějšího pátého místa. Stále ještě ale mohou pomýšlet i na třetí příčku, na níž je s dvoubodovým náskokem Kladno, které hostí Příbram a hraje v Karlových Varech. Ostrava základní část zakončí 9. března v Praze proti Lvům.

„Naším cílem byl postup do play off,“ připomněl Jan Václavík předsezonní plány. „Někdy po Novém roce jsme si řekli, že zabojujeme o šesté místo, abychom se vyhnuli předkolu play off. To, že se nám to povedlo, je pro náš mladý tým docela slušný úspěch.“

Václav Kotas je spokojený, že tým půjde do vyřazovací části soutěže nejhůře z páté příčky. „Hlavní je, že jsme se vyhnuli předkolu, a co bude navíc, bude fajn.“ Václavík dodal, že se Ostravští nebudou chtít play off jenom zúčastnit. Důležité však bude udržet kvalitní podání a přihrávku.

„Na tom je postavená naše hra,“ potvrdil Václav Kotas. „Když dobře podáváme, můžeme hrát s každým a porazit i Karlovarsko. A naopak.“

Jan Václavík nechce strmý vzestup výkonů a dosavadní sérii pěti výher v řadě zakřiknout. „Ale doufám, že nám servis i přihrávka na hodně dobré úrovni zůstane. Je jasné, že nám obojí výrazně pomáhá, jelikož pak se nám lépe brání a dobře útočí,“ uvedl kouč.

Ostravští volejbalisté se i dříve za trenéra Zdeňka Šmejkala rozjížděli pomalu.

„Oproti minulé sezoně máme v mančaftu sedm nových lidí, což je dost velká změna a chvíli to chtělo, aby si vše sedlo,“ řekl Václavík. „Navíc Tony (rakouský smečař Menner) přišel těsně před začátkem ligy, takže si musel zvyknout. Hlavně jsme potřebovali uvěřit tomu, co děláme. Doufám, že nám to vydrží, že i další zápasy budeme zvládat.“