Útoky ostravských volejbalistek proti Prostějovu narazily

„Je to nadějné, ale jde o play off. Do poslední chvíle je vše otevřené. Budeme v tom dalším utkání hodně pozorní,“ prohlásil prostějovský trenér Miroslav Čada.

„Doufám, že to doma už doklepeme,“ dodala prostějovská blokařka Kateřina Kvapilová.

Prostějovanky dorazily už čtvrteční duel, byť snadno ztratily třetí set.

„V něm jsme hodně chybovali, pustili jsme soupeřky do hry,“ podotkl Čada. „Prakticky jsme v něm neutočili, což ale bylo i zásluhou zlepšené obrany Ostravy. Těžce jsme se prosazovali, znervózněli jsme, ale od začátku čtvrtého setu jsme už měly utkání pevně v rukách.“

Ostravský trenér Zdeněk Pommer litoval, že nechytli začátek čtvrtého setu. „To byla chyba. Soupeřky nás odbránily, nepřihráli jsme si, chybovali,“ upozornil kouč.

„Byla to strašná škoda, protože jsme měly být po tom třetím setu rozběhnuté. Jedna blbost v poli, jedna na příjmu a už se to s námi vezlo,“ povzdechla si ostravská kapitánka Andrea Štrbová.

Ostravanky se v útoku neprosadili silou, ani ulívkami. Kazily podání. A nepomohly si ani obranou.

„Projevila se kvalita útoku. Ostrava se v něm dnes absolutně neprosadila,“ potvrdil Miroslav Čada.

Upozornil, že svou roli hraje i psychika. „Kdo udělá v rozhodujících chvílích nějaké chyby. Komu se povede delší bodová šňůra. To rozhoduje,“ uvedl.

„Moc jsme tady chtěly uspět. Měly jsme dobrý servis, dobře jsme utočily i bránily. Byly jsme lepší ve všem až na ten třetí set, který jsme nějak zaspaly. Naštěstí jsme se do hry vrátily,“ řekla Kateřina Kvapilová.

„Nehráli jsme dobře. Na můj vkus to bylo vlažné, nedokázali jsme bránit. Celý zápas jsme byli horší v útoku, ale hodíme to za hlavu a v neděli pojedeme bojovat,“ prohlásil Pommer. „Máme fáze, kdy strašně zaléváme. Pak se nám povedou dvě tři obrany, pořád se to přelévá. V neděli musíme hrát bez chyb. Ty musíme omezit. Musíme být důraznější v jednotlivých činnostech.“