Volejbalistky Ostravy před pauzou uspěly, byť zaspaly první set

„Ten zápas jsme podcenili a od toho se odvíjel první set,“ řekl ostravský trenér Zdeněk Pommer. „Byli jsme nedisciplinovaní. Od druhé sady jsme se trochu zvetili a začali předvádět naši hru, to, co umíme na tréninku a chceme přenášet do zápasů. Na můj vkus ale umíme hrát ještě daleko lépe. Dneska nám na výhru stačil průměrný výkon.“

Blokařka Kateřina Zemanová připustila, že první set jim utekl. „Ale nevím, jestli jsme ho podcenily, anebo jsme se potřebovaly rozehrát,“ podotkla. „Přesvědčivé to však od nás nebylo. Soupeřky skládaly více míčů než my, trefovaly se do rožků a my se probraly pozdě. Od druhého setu už to bylo lepší.“

Pro Ostravanky, a nejen je, byl včerejší duel vzhledem k vládním opatřením na více než dva týdny poslední. Profesionální i amatérské soutěže totiž budou od pondělka na dva týdny přerušené.

„To je to nejhorší, co může pro sportovce být,“ řekl Zdeněk Pommer. „Lidé musejí fungovat, ale chovat se rozumně třeba i v omezeném režimu, jenže nemohou být úplně vynulováni. A to my budeme.“

Volejbalistky jsou z toho smutné. „Makáme a teď nám halu zavřou...“ povzdechla si Kateřina Zemanová. „Už nyní bez fanoušků to bylo špatné - a teď nebudeme moci ani trénovat.“