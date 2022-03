Ostravští volejbalisté chtějí i do budoucna sázet na mladé hráče

A byla neúspěšná.

„Pokud bychom postoupili do čtvrtfinále, dalo by se při tom všem budování nynějšího družstva mluvit o úspěšné sezoně,“ prohlásil ostravský trenér Richard Vlkolinský.

„Pro nás to je smutná sezona. Jedinou pozitivní věcí je náhodný postup do Final Four Českého poháru,“ řekl ostravský kapitán Damian Sobczak.

Pravdou je, že Ostravským po minulé sezony odešly opory s reprezentačními zkušenostmi Jakub Ihnát, David Janků a Oliver Sedláček. A už během minulé sezony přišli o polského nahrávače Sebastiana Matulu.

A ty nenahradili. Zastoupit je měli především mladíci, kteří vesměs poprvé hráli mezi elitou. Zkušenosti a jistotu do jejich hry vnesl jen zkušený smečař Dominik Fořt, jenž se vrátil ze Švýcarska.

„Celou sezonu jsme se trápili,“ přiznal Vlkolinský, který před sezonou nahradil Jana Václavíka, jenž zamířil do švýcarského Näfelsu. „Některé věci musejí dozrát. Pracujeme na tom týdny, měsíce. Při neuvěřitelně vyrovnané lize jsme se ale dostali do semifinále poháru s Českými Budějovicemi a to při přestavbě mužstva není málo.“

Ostravský manažer Tomáš Zedník řekl, že má představu, jak tým pro příští sezonu bude vypadat. „Zatím ale nic pustit nemohu, protože začátkem dubna budeme mít správní radu, kde budeme o další sezoně mluvit,“ uvedl.

Připustil ale, že určitě i nadále budou chtít pracovat s mladými hráči, jichž je v týmu většina. „Tohle určitě vzhledem k tomu, co se děje všude kolem. Je to o penězích a to je cesta, jak fungovat dál,“ řekl Tomáš Zedník, byť neprozradil, zda v týmu zůstanou nadějní polští mladíci, blokař Mariusz Połyński a smečař Filip Jarosiński.

Potvrdil pouze, že u týmu zůstává trenér Richard Vlkolinský.