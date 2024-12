Budějovice pod dekou. Skvělé tři body, těšilo ostravského kouče Zedníka

Sedm let spolu pracovali v jednom klubu. Společně v roce 2013 s ostravskými volejbalisty slavili mistrovský titul, když Tomáš Zedník byl manažer a Zdeněk Šmejkal trenér.

Od této sezony si Zedník k manažerské roli přibral i trenérskou, aby ušetřil. A radoval se z cenné výhry nad obhájci titulu.

„Pro nás to jsou skvělé tři body. Paráda,“ těšilo Tomáše Zedníka. Ostravští se bodově na svého soupeře dotáhli a jsou šestí. „Pokud budeme držet střed tabulky, tak co si víc přát,“ podotkl Zedník.

Souboj se Šmejkal nebral prestižně. „Utkat se se Zdeňkem je pro mě srdeční záležitost. Nejde to, abych bojoval proti němu, abych mu sypal, anebo on mi. Máme se v úctě,“ vyprávěl Tomáš Zedník. „Jsme kamarádi. Jezdí ke mně na chalupu, já byl u něho v Rakousku. Máme k sobě blízko. Je fajn, že je zpátky v lize.“

Do Česka se někdejší reprezentační kouč Zdeněk Šmejkal vrátil po sedmi sezonách v rakouském Waldviertelu.

„Do Ostravy pořád jezdím rád, Tomáše vidím rád, ale teď jsem v Budějovicích a bojuji za ně seč to jde,“ řekl Šmejkal.

Jak duel bral?

„Pragmaticky,“ odpověděl. „Přijeli jsme odehrát zápas a ten jsme chtěli vyhrát, což se nepovedlo. Zatím se nám nedaří, leží na nás deka. S tím musíme něco udělat, aspoň jednou vyhrát a věřím, že se to odšpuntuje.“

Zatímco Ostravští utnuli sérii tři porážek, Českobudějovičtí prohráli šestý duel za sebou včetně Ligy mistrů.

„Hra Budějovic je rozháraná. Mají krizi,“ uvedl Tomáš Zedník. „Nám chyběl Grzyb, ale Jarek Horobec hrál fantasticky, na to, jak je malý, si se soupeři poradil. Moc nám pomohl i svým entuziasmem.“

Českobudějovický smečař Robson Rodrigues pod dohledem spoluhráče Siny Nikpoora se snaží prorazit ostravský blok.

Devatenáctiletý polský smečař Michal Grzyb byl mezi náhradníky, jelikož zvolna začal trénovat po zápalu plic, a tak příležitost opět dostal stejně starý Ukrajinec Jaroslav Horobec.

„Po prohraném prvním setu jsme se rozehráli k výbornému výkonu. Všechno se nám dařilo, dobře jsme útočili, výborně přihrávali a vycházel nám servis,“ řekl Horobec.

Vážil si toho, že ostravští hráči udrželi koncentraci, byť hlavní sudí Emil Velínov ve čtvrté sadě odpískal dva sporné míče ve prospěch hostů. „Pro rozhodčí je těžké všechno postřehnout, ale my musíme dělat svou práci a bojovat až do konce,“ prohlásil ukrajinský smečař.

„U nás se všichni hráči klepou“

„To utkání bylo o nás stejně jako ty předchozí. Všechno je to o nás. Rozehrajeme zápas a nejsme schopni úroveň udržet,“ povzdechl si Zdeněk Šmejkal. „Nejvíc mě mrzí, že ti nejzkušenější a hráči, na nichž by hra měla stát, začnou chybovat jako první. Nemůžeme chtít po mladých, aby nás tahali z takových utkání. Jestli nenajdeme dostatek odvahy a kuráže, nemůžeme se zlepšit.“

Českobudějovický kouč připustil, že mají problém s nahrávkou. „Přesněji s komunikaci nahrávače se smečaři, což se s námi táhne už delší dobu.“

Hostující kapitán a libero Petr Michálek měl jasno: „Po prvním setu, řeknu to na rovinu, jsme se úplně po...li. U nás se všichni hráči klepou. Nechápu to, nikdy jsem to nezažil. Nevím, co s tím... Na tréninku máme koule, ale ne v zápasech. S tím se vyhrát nedá. To je celé.“