Udělali jsme dobře, že jsme se rozhodli pro Ostravu, chválí si organizátor

„Byly to nervy,“ prohlásil Marek Tesař, jednatel pořádající agentury Raul. „Ve hře bylo zrušení, pak varianta bez diváků, ale zhruba tři týdny před akcí jsme dostali povolení od ministerstva zdravotnictví, že v hledišti bude moci být tisíc osob.“



Ostrava byla letos prvním turnajem světové tour, na který fanoušci mohli přijít.

„Museli jsme tak ještě rychle překreslit postavení kurtů a stavět tribuny. Ale díky nasazení celého organizačního týmu se vše povedlo a atmosféra byla výborná. Fanoušci si zaslouží absolutorium - včetně toho, že respektovali hygienická pravidla,“ podotkl Tesař.

Co vám v souvislosti s covidem dělalo největší komplikace?

Asi jako všem v téhle době těžko předvídatelný vývoj, nejasná pravidla. Ale věřím, že náš turnaj a atmosféra na něm jsou nadějí pro všechny akce, a nejen ty sportovní.



Dá se říct, že se už ostravský turnaj usadil mezi nejlepšími na světovém okruhu?

Jsem si jist, že má ve světě beachvolejbalu výborné jméno i přes poměrně krátkou historii. To potvrdilo hodnocení předchozích ročníků, kdy jsem vždy skončili mezi třemi nejlepšími beachvolejbalovými akcemi na světě. Musíme to však neustále potvrzovat, protože zájem o pořádání turnaje na této úrovní je ve světě velký. Na vyhodnocení tohoto ročníku si ještě počkáme, ale řekl bych, že jsme si určitě nepohoršili.

Jak vnímáte chválu elitních beachvolejbalistů na průmyslové prostředí Dolních Vítkovic?

Nás všechny, co turnaj připravujeme, to těší. Když vám trojnásobná olympijská vítězka Kerri Walshová Jenningsová řekne, že je to jedna z nejzajímavějších lokalit, kde v životě hrála, jen to potvrzuje fenomenální genius loci celého areálu. A to Kerri hraje přes dvacet let na vrcholné úrovni. Udělali jsem s Český volejbalovým svazem dobře, že jsme se rozhodli pro Ostravu a zdejší areál.

Jaká je budoucnost turnaje? Plánujete ho ještě něčím oživit?

Díky podpoře komerčních partnerů, ale také statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje a Národní sportovní agentury jsem přesvědčen, že budoucnost může být hodně zajímavá. Koneckonců to potvrzují i pozitivní reakce z mezinárodní federace. Po úplném rozvolnění nynějších restrikcí se chceme zaměřit na doprovodný program pro fanoušky a neustále pracovat na už tak dobré atmosféře.

Písek z kurtů dovezený ze Střeleče u Jičína každý rok pomáhá při stavbě nových beachvolejbalových hřišť v kraji. Bude tomu tak i letos?

Domluvili jsme se s vedením Dolní oblasti Vítkovice, že tam jeden kurt necháme v provozu do volejbalového mistrovství Evropy, které bude v Ostravě v září. Půjde o odkaz nejen J&T Banka Ostrava Beach Open, ale také o připomenutí sta let českého volejbalu. Písek z dalších dvorců opět půjde na obnovu či stavbu nových hřišť v Moravskoslezském kraji.