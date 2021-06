Škoda, že jsme domácímu davu nepřinesli zlato, litovali Perušič se Schweinerem

Titul byl blízko, hodně blízko, vždyť ve třetí sadě vedli 10:6, leč prohráli ji 13:15.

„Nevím, jestli jsme ten zápas už měli dotáhnout k výhře, ale určitě jsme mohli,“ řekl Ondřej Perušič. „Kde jinde bychom měli Nizozemce porazit než doma v tak úžasné atmosféře, před spoustou lidí, kteří nás hnali dopředu.“

Navíc jste hráli naprosto disciplinovaně s minimem chyb.

Perušič: Měli jsme vynikající taktickou přípravu, což vyústilo ve spoustu bodových bloků, občas i nějaké bodovky pro mě. Věděli jsme přesně, kam máme podávat, jak bránit. Vycházelo to. Měli jsme šanci uzavřít utkání ve druhém setu i v tie breaku, ale Holanďané jsou tým světové extratřídy a ustáli několik těžkých momentů. Koncovka tie breaku byla už tak trochu loterie, slavil šťastnější. Asi jsme si dneska zasloužili vyhrát, ale na druhou se nemůžeme divit, že jsme nezvítězili.

Proč?

Schweiner: Nejsme ani tak zklamaní z druhého místa, ale z toho, že v klíčových pasážích se nám nepodařilo předvést, co umíme, co bychom měli dělat a co nás trenéři učí. Nezbývá, než se z toho poučit a příště to udělat lépe.

Davide, zablokoval jste spoustu útoků. Počítal jste si je?

Schweiner: Ne, ale škoda, že jsem...

Perušič: To by se nedopočítal...

Schweiner: Škoda, že jsem k blokům nepřidal nějaký úspěšnější side out na konci třetího setu. Tím jsme je mohli aspoň trochu potrápit, třeba by přišli s nějakou chybou. Mrzí mě, že jsem se rozhodl zahrát tři čtyři balony za zápas jinak, než bych měl.

A Ondro, vy jste vnímal tu spoustu skvělých zákroků v poli?

Perušič: Hlavně jsem se soustředil, aby se mi povedl ten další. Zdaleka to nebyla samozřejmost.

Z obrany ale můžete mít radost, ne?

Perušič: Velmi se nám dneska dařila. Měli jsme tam pár pasáží, kdy jsem měl problém složit míč po jeho čapnutí v poli a občas se nám nedařilo na ztrátě. Ale tam je třeba přidat zásluhy i Holanďanům, zejména ve druhém setu dali několik dobrých podání, přidali dobré zákroky na síti a v poli. Jsme zklamaní, ale druhé místo je super výsledek. Jen škoda, že jsme domácímu davu nepřinesli to zlato.

Neprojevila se v závěru třetí sady nervozita, že jste tak blízko?

Schweiner: Soupeři byli v ten moment lepší a důležité balony jim sedly. Nám naopak ne. V koncovce tie-breaku rozhodují jeden dva balony a ty zvládli Holanďané lépe.

Perušič: Holanďané tam několikrát dobře přitlačili Davida servisem, znervózněl jsem a tomu odpovídala nahrávka. Jednou byla příliš daleko od sítě a dostal jsem Davida do těžké pozice, potom jsem ji naopak zase příliš nalepil na síť a byl z toho bod pro soupeře. Asi tam trochu hrálo roli, jak moc jsme chtěli to zlato získat, což na nás mohlo trochu dolehnout.

Ale i Nizozemci měli slabší chvilky.

Perušič: Ano, tam jsem se vystřídali v hluchých pasážích, kdy nejdřív udělali několik chyb oni a pak my. V koncovce to už zase bylo vyrovnané. Tam to bylo o jednom dvou balonech, které vyzněly ve prospěch Holanďanů.

Co vás čeká nyní?

Schweiner: Týden bychom měli mít volněji. Budeme se soustředit na zaléčení nějakých bolístek a trochu odpočívat. Pak se přesouváme na přípravu do Itálie. Ještě zvažujeme turnaj v Gstaadu, jestli tam jet. Rozhodnutí padne asi v týdnu. Hlavně bude záležet na to, jak se rozhodne Andrea (trenér Tomatis). V Itálii se budeme snažit co nejlíp připravit na olympijské hry.

Vaše výkony jsou čím dál lepší, takže forma před olympijskými hrami už graduje?

Schweiner: Takový je plán celého týmu a my v to doufáme. Každopádně nechceme předbíhat, ani to zakřiknout, takže budeme trénovat a snažit se posouvat naši hru dopředu.