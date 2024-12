Rozjezd volejbalistů Ostravy přibrzdila marodka, na řadě je souboj s mistrem

Devatenáctiletý polský smečař Michał Grzyb se vrací do hry po zápalu plic. Patří k mladíkům, kteří jsou v základní sestavě Ostravy. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

A před nimi je 13. kolo, v němž v sobotu od 18.00 přivítají obhájce titulu České Budějovice. Doma nastoupí i Beskydy, které v Ostravě-Třebovicích hostí (18.00) Ústí nad Labem.

„Na utkání se Šmejkym se těšíme,“ zmínil ostravský trenér a manažer Tomáš Zedník českobudějovického trenéra Zdeňka Šmejkala a připomněl, že sedm let v ostravském klubu pracoval, přičemž s ním v roce 2013 získal titul.

Po sérii nemocí Ostravští od středy trénují v plné síle. „Jen není jasné, zda Michal Grzyb po zápalu plic už bude moci hrát naplno,“ zmínil Zedník mladého polského smečaře.

Podle kouče právě velká marodka, když minule v Příbrami (0:3) šel na smeč i nahrávač Matěj Resl, byla jedním z důvodů, proč Ostravané třikrát v řadě neuspěli.

„U většiny mužstev v lize je problém, když jim vypadne jeden člověk ze základu, protože nemají tak široké kádry,“ uvedl Tomáš Zedník. „Třeba Odolce (Odoleně Vodě) teď chybí Hladík a dva zápasy prohrála.“

Ostravští z dosavadních 11 utkání šest vyhráli, leč čtyři z nich urvali až v tie-breaku, tudíž jen za dva body. „Pokud jsme v roli favorita, není to pro nás jednoduché,“ řekl Zedník. A tím ostravský tým po dobrém startu byl v duelech s Beskydami a Odolenou Vodou, které ztratil 0:3 a 1:3.

„Tlak na kluky je enormní a my až na zkušeného nahrávače Biernata máme mladý tým. Takže si mladíci roli favorita musejí zažít,“ upozornil Tomáš Zedník. „Kluci potřebují pobrat zkušenosti, aby věděli, že nic není zadarmo, že se musejí do hry naplno položit ve všech setech. I v těch, kdy nám to nejde.“

Kapitán a nahrávač Mateusz Biernat podotkl, že nepřemýšlí nad tím, zda v některém utkání jsou v roli favorita, anebo ne. „Ať jdeme do zápasu v jakékoliv roli, musíme hrát svůj volejbal,“ zdůraznil nahrávač, který působil v nejlepších světových soutěžích, tedy v polské Plus lize a italské Serii A. „Je jasné, že jednou se nám daří lépe, jindy hůř, protože, a pořád to opakuji, tým je mladý.“

Přesto byli Ostravští nějakou dobu i čtvrtí. Nyní se 14 body klesli na osmou příčku. Ale od čtvrtých Českých Budějovic je dělí jen tři body. A v sobotu se s nimi utkají...

„To, že jsme byli čtvrtí, přišlo jako rána z čistého nebe. S tím, že to takhle půjde, jsem nepočítal,“ přiznal Tomáš Zedník. „Ale kluci mají v sobě vítěznou euforii, což jim pomáhá v situacích, kdy zbytečně prohrajeme set. Je tam síla, že se nesloží, a to jsem rád.“

Biernat je hrdý na to, jak mužstvo rozjelo sezonu. „Ale věděli jsme, že to bude během ní těžší a těžší. Každý z protivníků se na nás postupně dobře připraví, rozebere naši hru. Budeme muset něco ve hře i změnit, abychom nebyli čitelní,“ řekl Mateusz Biernat.