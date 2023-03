Volejbalistům Ostravy startuje dlouhá příprava na extraligovou baráž

„Dali jsme si týden volno, protože jsme si už všichni potřebovali oddechnout, a teď nás čeká příprava jako na novou sezonu,“ řekl ostravský trenér Jakub Salon. „Máme už domluvené některé soupeře pro přípravná utkání a další ještě hledáme. Rádi bychom v každém týdnu odehráli aspoň jeden zápas.“

Salon během sezony přišel ostravský tým posílit spolu se čtyřmi hráči z konkurenčního celku Black Volley Beskydy – s nahrávačem Tomášem Míškem, univerzálem Markem Perrym, smečařem Jakubem Motyčkou a liberem Dominikem Jelenem.

Jak se je podařilo do mužstva zapracovat? „Spojit hráče obou týmů se nám povedlo,“ odpověděl kouč.

„Nebyl to žádný velký problém, šlo jen o nějaké maličkosti,“ řekl ostravský kapitán Dominik Fořt. „Přišli s dobrou náladou a pozitivním duchem, což nám po polovině základní části chybělo. Zapracovali se rychle, i pokud jde o souhru.“

Sehrání bylo podle ostravského smečaře Matouše Vancla jednodušší, jelikož dorazili hned čtyři noví hráči. „Mají svoje návyky, partu, ale vše si sedlo docela dobře. Ke všemu se známe už delší dobu, nějakou tu sezonu proti sobě hrajeme. Jen to chce ještě vypilovat signály,“ uvedl Vancl, který tento ročník ligy začínal na postu libera, ale vrátil se na smeč.

„Pendloval jsem mezi oběma posty. Snažili jsme se něco vymyslet, aby nám to fungovalo. Na libero jsem šel pomoci, ale srdcem jsem smečař, takže znovu útočit není žádný problém.“ Zaskakovat musel v posledním kole základní části extraligy také univerzál Jakub Dvořák, a to na bloku za zraněného Mariusze Połyńského. „Snad se do baráže dáme dohromady,“ přeje si Fořt.

Ostravští mají na nynější přípravu 45 dnů, tolik jich zbývá do baráže... Nebude čekání nekonečné?

„Ne, budeme trénovat, což bychom museli stejně. K tomu odehrajeme nějaké zápasy. Nebudou to sice ostrá utkání, ale bude to lepší než nic, než jen trénovat,“ tvrdí Fořt.

V semifinále první ligy se od 24. března utkají Dobřichovice s Velkým Meziříčím a VK Brno s Libercem B, který do baráže nemůže, neboť Dukla Liberec už svého zástupce mezi elitou má.

„Zatím soupeře nevyhlížíme, ale na nějaké semifinále a pak i na finále se pojedeme podívat,“ podotkl Jakub Salon.

„Ať se týmy o prvenství v první lize porvou, ale my se musíme soustředit sami na sebe. Nesmíme se dívat na to, kdo proti nám nastoupí. Důležité bude, jak budeme hrát my,“ upozornil Dominik Fořt.

Smečař Matouš Vancl připustil, že play off první ligy bedlivě sleduje. „Bude ale jedno, kdo proti nám půjde. Bude to jen na nás. Každopádně budeme muset odvést co nejlepší výkon,“ upozornil Vancl.