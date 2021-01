Ostravští volejbaloví bojovníci zlomili Liberec v pátém setu

„Ty dva body jsou pro nás v této těžké situaci, jakou tady máme, hodně cenné. Musíme si cenit každého vítězství,“ prohlásil ostravský kapitán David Janků.

Liberečtí v rozhodující páté sadě vedli 12:8. Jenže na podání přišel Kotas a domácí otočili stav na 13:12...

„Nešlo jen o tu Kotasovu plachtu, my jsme byli pod tlakem celý zápas,“ prohlásil liberecký trenér Michal Nekola. „Soupeř sice zkazil dvacet devět podání, ale těmi, které dal, nám ubližoval. Furt jsme útočili do plných.“

Ostravští využili druhý mečbol, když někdejší reprezentant Štokr, přes něhož šly v koncovce všechny liberecké útoky, poslal míč do zámezí.

„Můžeme si říct, že jsme zkušenější tým, ale nepředvedli jsme to,“ povzdechl si liberecký kapitán Jan Štokr. „Před námi tady dostali tři nula Karlovy Vary. My víme, jak Ostrava hraje, ale pořád na sebe koukáme a jsme překvapeni. Čekáme, co bude. Nevím, jaká byla úspěšnost útoků, tam se docela makalo, ale Ostrava nás přejela hlavně na příjmu, bojovností, vykrýváním a v poli. Tam my jsme úplně tragičtí.“

Trenér Nekola viděl prohru v horším útoku. „Naše procentuální úspěšnost byla špatná,“ vypíchl 37 procent Liberce a 43 Ostravy. „Tam byl rozdíl. Domácí získali útokem asi o dvacet bodů více než my, což bylo rozhodující. Hráli odvážně, zasloužili si dva body. Byl to klasický volejbal v Ostravě, kde se solí servis, kde se moc nehraje. Člověk si musí zvyknout, že v útoku dostane méně balonů než obvykle a o to víc se na to musí soustředit.“

Ostravský trenér Jan Václavík souhlasil, že dobře útočili i z těžkých pozic. „Výhru jsme urvali se zaťatými zuby. Po studenějším začátku jsme se dostali do tempa. Musím pochválit krajní útočníky, protože měli proti sobě dobré bloky a poradili si s nimi. A velká byla bojovnost kluků v poli. Ta se vždy na výkonu odrazí.“

Vinou koronavirové pandemie museli ostravští činovníci najet na hodně úsporný režim. Peníze hledají kde se dá. Na webových stránkách klubu vyhlásili i sbírku.



Ke konci minulého roku propustili obě zahraniční posily, které získali před sezonou. Polský nahrávač Sebastian Matula už je ve Wroclawi, ruský univerzál Jurij Kružkov včera nastoupil.

„Kružkov má ještě měsíční výpovědní lhůtu a projevil zájem s námi hrát než si najde jiné angažmá,“ uvedl Pavel Žůrek, předseda správní rady VK Ostrava.

„Nynější problémy nás celkem posílily. Když to řeknu špatně, nejsme tolik pod tlakem, takže můžeme všechny potrápit. I favority,“ řekl smečař David Janků.

„To vydřené sladké vítězství je pro nás odměna,“ uvedl Tomáš Jambor, který nově zaujal místo prvního ostravského nahrávače. Druhý v týmu dnes nebyl.

V případě potřeby by mohl zaskočit smečař Jakub Ihnát, který má techniku nahrávky z beachvolejbalu. „Na náhru se vždy nanominuje nějakým virtuózním kouskem,“ usmál se Jambor. „Kuba to zvládá. I dneska, když jsem šel z hřiště, protože jsme posilovali blok, jsme byli domluveni, že bude nahrávat. Je to šikula.“

Jan Václavík přiznal, že pozici druhého nahrávače zatím nevyřešili. „Neměli jsme nic připraveného. Jumbo (Jambor) věděl, že je sám. Porazil Liberec, tak to zvládl. Budeme si ale muset nějak poradit. I kvůli tomu, abychom mohli naplno trénovat, to s jedním nahrávačem nejde. Jednou z variant je, že přijde někdo z našeho dorostu.“

UNIQA extraliga volejbalistů dohrávka 3. kola Ostrava - Liberec 3:2 (-23, 19, -20, 20, 14)

Nejvíce bodů: Ihnát 28, Janků 16, Kružkov 12 - Kriško 18, Štokr a Šulista po 13.