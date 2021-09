Volejbalisté si pochvalují ostravskou arénu. I barvy v ní

Prostředí Ostravar Arény se volejbalovým reprezentantům líbí. „Aréna je opravdu krásná. Už jsem tady byl před lety jako divák a koukal na našeho trenéra a manažera (Jiří Novák a Miloslav Javůrek), jak hrají o medaile,“ připomněl libero Daniel Pfeffer šampionát z roku 2001, kdy národní tým skončil čtvrtý. To mu bylo 11 let. „Bylo by skvělé, kdyby se nám alespoň částečně podařilo zopakovat takový úspěch,“ dodal.