Ostravský kouč Pommer po prohraném derby: Bez přijmu se hrát nedá

Šmídová: Frýdek-Místek byl pro mě jasná volba Po roce, po druhé mateřské dovolené, se vrátila do extraligy nahrávačka Pavla Šmídová. Někdejší reprezentantka potvrzuje, že je posilou volejbalistek Sokola Frýdek-Místek. K výhře nad Ostravou pomohla i několika důležitými ulívkami. „Všechny jsme hrály dobře,“ prohlásila Šmídová. Čím jste Ostravu přehrály?

Servisem. Soupeřky se pak sice na podání zlepšily, ale na přihrávce jsme to ustály. Takže chcete sázet hlavně na podání?

Určitě to je alfa a omega. Kvalitní servis hodně pomůže. Nemáme v družstvu žádnou úplnou ranařku, takže si musíme pomoci podáním a odtáhnout jím soupeřky od sítě, abychom je lépe ubránily. Co se stalo v koncovce třetí sady, kdy jste ztratily vedení 23:21?

Ostrava začala kousat. Přidala na servisu, ale hlavní je, že jsme nešly do tie breaku, protože bůh ví, jak by to dopadlo. Jak se coby nahrávačka sžíváte s novým týmem?

Všechny se ještě pořád sehráváme. Ale tak to mají i ostatní celky. Někdy to trvá i půl roku, ale my potřebujeme kratší dobu. Věřím, že to bude čím dál tím lepší. Znáte své nové spoluhráčky?

Teď už jo. Ale když jsem před sezonou přišla, znala jsem jen Verču (Stružkovou), ještě z reprezentace. Hrajete za Frýdek-Místek, váš manžel Filip je basketbalistou NH Ostrava. Ostravské volejbalistky o vás zájem neměly?

Ne. Tím, že manžel je profesionální sportovec v Ostravě, tak jsem si nemohla vybírat. V úvahu připadala jen Ostrava a Frýdek-Místek. A z něj zájem byl, takže to byla jasná volba.