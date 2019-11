Trochu nahoru dolů. Volejbalisté Ostravy potřebují stabilizovat útok

„Je to trochu nahoru dolů,“ komentoval start sezony ostravský trenér Jan Václavík. „Ale zatím je brzo na nějaké hodnocení. Jisté však je, že nám chybí konstantní výkon. Buď zahrajeme skvěle jako minule doma s Beskydami (3:0) a před tím s Budějkami (3:0), anebo utkání nezvládneme jako s Ústím (0:3). Teď nás čekají čtyři sakra těžké zápasy a ty ukážou naši odolnost.“

Ostravští v neděli ve 13.00 hrají v Kladně a hned druhý den (18.00) předehrávají 14. kolo v Českých Budějovicích. Poté 30. listopadu hostí Liberec a 6. prosince (oba v 16.00) nastoupí v hale Karlovarska.

Neděsí trenéra nadcházející souboje s favority soutěže? „Ne. Jen vím, že bude hodně těžké sbírat body. Tabulka je vyrovnaná. Doufám, že obstojíme,“ odpověděl Jan Václavík, který si cení toho, že mužstvo zvládlo minulé střetnutí s Beskydami, byť předešlé dvě s Ústím nad Labem a v Praze se Lvy ztratilo 0:3.

Takže se tým zvedl? „Vůbec nevím, jestli jsme zvedli hlavy, zda jsme se z něčeho dostali. Říct to po jednom zápase je brzo, ale lehké to nebylo, když jsme dvakrát dostali nula tři a kór jednou doma,“ připomněl Václavík.

O tom, co Ostravští musejí zlepšit, má jasno. „Někdy nás trápí nefungující podání. Jindy slušně přihráváme, i lépe než soupeř, ale není to vidět na našem útoku. To nás trápilo s Ústím a v Praze. Lépe jsme přihrávali a stejně jsme byli v útoku horší a prohráli. Přitom příjem je pro dobrý útok klíčový. Rozhodně potřebujeme stabilizovat útok po dobré přihrávce.“

Nemůže za nevyrovnanost výkonů i únava reprezentantů? Smečař David Janků, blokař Oliver Sedláček a slovenský smečař Jakub Ihnát si během léta příliš neodpočinuli.

„Nevím, jestli je to únava. Ale pro kluky to je těžké,“ uznal Václavík. „Nebudeme si nic nalhávat. Říkali jsme si, že to budou mít těžší, protože hráli Evropskou ligu, mistrovství Evropy a David Janků ještě univerziádu, takže ten si vůbec neoddechl. Lehké to pro ně není, ale není zbytí. Tak to je.“