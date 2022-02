Jak se dcery potatily. Z nadějí rostou špičkové blokařky

„Když se na Adélu dívám, je to jako přes kopírák,“ usmál se Chládek. „Blokařsky, technikou, je mi hodně podobná.“

Chládek byl dceřiným prvním trenérem v Zábřehu na Moravě, kde žije, a poté i v Šumperku. „Nikdy jsem ji ale nenutil, aby hrála volejbal. Říkal jsem jí: Kdyby tě to nebavilo, tak se na to vykašli, protože by to nemělo smysl. Zatím ji to baví, i když v patnácti letech je zápřah holek brutální, protože nehrají jen extraligu, ale zkusily si i evropský pohár, s čímž je spojené také náročné cestování.“

Nebylo to ale tak, že by někdejší výborní ostravští blokaři dvacet let o sobě nevěděli. „Zbyněk jezdil na montáže do Šumperka, takže jsme se tam občas viděli. A někdy jsme se potkali i při zápasech a turnajích kadetek,“ připomněl Chládek.

„Vůbec jsem ale netušil, že bychom se ještě někdy takto u volejbalu setkali,“ přiznal Jedlička. „Dlouho jsem ani nevěděl, že má Luboš dceru. Je fajn se takto potkávat a zavzpomínat na staré časy. A navíc když se holkám daří. To je super.“

Rodiče nadějných volejbalistek Chládkovi (vlevo) a Jedličkovi s ostravským trenérem Zdeňkem Pommerem ( bílém).

Zbyněk Jedlička přišel do ostravského extraligového celku z Kojetína v jedenadvaceti. „Zprvu jsem ale vysedával na lavičce,“ připomněl. Dodal, že na volejbal se dal až v šestnácti...

Lubomír Chládek začal hrát v Ostravě extraligu ve 20 letech, kdy se vrátil z vojny v Liberci, kde s tamější rezervou okusil druhou nejvyšší soutěž. Za to obě dívky, mládežnické reprezentantky, válejí v extralize už od svých 15 let.

„Dneska se vše urychluje,“ usmál se Chládek.

„Holky mají oproti nám velký náskok,“ dodal Jedlička. „Také pokud jde o techniku. Ta mi i vzhledem k pozdějším začátkům zprvu chyběla.“

Blokařky si hraní v Ostravě pochvalují

Šestnáctiletá Elen Jedličková se probojovala do základní sestavy Ostravanek. „Nečekala jsem, že budu hrát na takové úrovni jako taťka...“ přiznala. „A když už, tak později. Pořád je pro mě všechno nové, i když jsme už téměř na konci základní části.“ Šanci, aby pravidelně nastupovala, si však zasloužila. „Asi jo,“ smála se.

O patnáct měsíců mladší Adéla Chládková zatím většinou střídá, ale i tak sbírá zkušenosti. „Je to úžasná příležitost. Jsem ráda, že tady mohu být,“ podotkla.

Její cesta do Ostravy byla složitá, jelikož původně se svou spoluhráčkou z reprezentace kadetek Nelou Jasečkovou, která je z Českých Budějovic, mířila do Liberce. Jenže ostravský trenér Zdeněk Pommer je i jejich rodiče přesvědčil, aby daly přednost Ostravě.

Adéla Chládková sleduje míč, který letí na stranu ostravských volejbalistek.

„Nabídka byla zajímavá a lepší i pro nás, pro rodiče, pokud jde o dojíždění,“ řekl Lubomír Chládek. „Důležité je i to, že holky si v nároďáku mezi sebou vytvořily vazby. Rozumějí si, tak je dobře, že jsou spolu.“

Adéla to potvrdila. „Ostravu jsem si vybrala kvůli holkám, té partě,“ řekla Chládková. „Z reprezentace jsem znala nejen Nelu, ale i Elen a Anetu (smečařku Bauerovou). Je super, že i tak mladé dostáváme šanci. Doufám, že to tak bude dál.“

K blokování je předurčila výška

Bylo hned jasné, že z obou dcer budou po vzoru otců blokařky? „Adéla ze začátku hrála všechno, ale postupně se dala na blokařku,“ uvedl Chládek.

„Elen k tomu předurčila výška,“ odpověděl Jedlička. „Trenéři vysoké holky většinou cpou na blok. Bylo to stejné jako u mě.“

Jedlička i Chládek měří dva metry a osm centimetrů, Elen 190 a Adéla 186.

„Blok je ideální, ale špatné by pro Elen nebylo ani účko, na kterém ji zkoušel trenér v nároďáku,“ řekl Zbyněk Jedlička. „Jenže Pompe (trenér Zdeněk Pommer) potřeboval v Ostravě blokařku. A myslím, že u toho už zůstane. Obzvlášť když teď pravidelně hraje. Navíc výskoky na obou postech se jinak časují, takže přechod na univerzálku by pro ni byl matoucí.“

Ostravská blokařka Elen Jedličková (vpravo) se přetlačuje o míč s libereckou nahrávačkou Olgou Skrypakovou.

Otcové se svým talentovaným dcerám snaží předávat své zkušenosti. „Jsem ráda, že tátu mám. Pořád se mi snaží radit, a i když to tak někdy nevypadá, těší mě to,“ usmála se Adéla Chládková.

Podobně hovoří Elen Jedličková. „Táta mě nabádá, abych dávala ruce přes síť, abych se připravila psychicky. Dokáže mi dobře poradit.“ A jak je na dosavadním výkonnostním růstu obou mladých volejbalistek vidět, jsou to rady k nezaplacení.