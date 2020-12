Ostrava a dalších pět měst. ME volejbalistů se podívá do čtyř zemí

Čeští volejbalisté naposledy hráli Euro v Ostravě v roce 2001, kde tehdy obsadili čtvrté místo. Od té doby na lepší umístění nedosáhli. Domácím fanouškům se představili ještě o deset let později v Karlových Varech. Termín podzimního šampionátu pro rok 2021 zatím není určen.

Pro nového kouče Jiřího Nováka bude ME první vrcholnou akcí. „Budeme se chtít pohybovat kolem osmičky, a když nám sedne jeden zápas, tak bychom to možná mohli dotáhnout i výš,“ řekl po uvedení do funkce letos v dubnu Novák, který kvůli koronaviru zatím neměl možnost vést národní tým v žádném reprezentačním utkání.

V Ostravě se po základní skupině odehrají čtyři zápasy osmifinálové fáze a dvě v rámci čtvrtfinále. I předchozí Euro hostily čtyři země (Belgie, Francie, Nizozemsko a Slovinsko), titul budou obhajovat Srbové. Z ME si dva celky zajistí postup na světový šampionát 2022.